Özgür Özel'den Erdoğan'ın sataşmasına yanıt

CHP Genel Başkanı Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisine yönelik 'Özgür efendi' ifadesi sorulan Özel, "Efendi demek kötü bir şey değil ama o bir şey söyleyecekse emeklilere bir şey söylesin, önce şu 10 bin lirayı asgari ücret seviyesine çıkarsın. Ondan sonra kendisine cevap vereceğim" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine "Özgür efendi" demesine ilişkin, "Efendi demek kötü bir şey değil. Ama o bir şey söyleyecekse emeklilere bir şey söylesin, önce şu 10 bin lirayı asgari ücret seviyesine çıkarsın" ifadesini kullandı.

Özel, Çankaya Belediyesi Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi açılış programına katıldı.

Müzeden ayrılışı sırasında basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "Özgür efendi" demesine yönelik soruya şu cevabı verdi:

"Onlardan emekliler müjdeli bir haber bekliyorlar. Bu kadar düşük emekli maaşıyla, bu kadar yoksullukla baş başayken o bana ne lakap takacağını düşünüyor. Düşündü, düşündü, 'Özgür efendi' demeyi uygun görmüş. Vallahi efendi demek kötü bir şey değil. Yıllarca, aylarca düşünüp düşünüp bana söyleyebilecek söz olarak 'efendi' lakabını bulduysa bu bizim efendiliğimizdendir."

En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını isteyen Özel, "Ama o bir şey söyleyecekse emeklilere bir şey söylesin, önce şu 10 bin lirayı asgari ücret seviyesine çıkarsın. 17 bin 2 lira asgari ücret seviyesi, en düşük emekli maaşı olsun. Ondan sonra kendisine cevap vereceğim" dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan bugün, AKP'nin İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşmuş, CHP lideri Özel'i hedef almıştı.

Erdoğan, "Maalesef, CHP yönetiminde giderek düşen bir seviye var. Bizim dönemimizde bu partide tam iki kez genel başkan değişti ama siyasi kalite ve kalibre noktasında her seferinde gelen gideni arattı. Rahmetli Deniz Baykal'la pek çok konuda anlaşamazdık, ama siyasi birikimini takdir ederdik. Bay Kemal'le çok kavgamız oldu, ama onun da kendine göre bir tarzı, üslubu ve misyonu vardı. CHP'nin mevcut genel başkanı Özgür efendi ise, daha başlamadan listenin en altına yuvarlanmayı başardı" ifadelerini kullanmıştı.