Özgür Özel'den Erkan Baş'a 'Can Atalay' telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Milletvekili Can Atalay dosyasının yeniden Yargıtay'a gönderilmesine ilişkin TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile telefonda görüştü. Özel, hukuki sürece ve eylemlilik sürecine ilişkin dayanışma duygularını ve desteklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tahliye edilmemesi üzerine Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile telefonda görüştü.

Özel, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tahliye kararı verilmemesinin Anayasa'yı tanımamak anlamına geldiğini, bunun bizzat AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapıldığına işaret etti.

Özel, hukuki sürece ve eylemlilik sürecine ilişkin dayanışma duygularını ve desteklerini iletti.

NE OLMUŞTU?

Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince ikinci kez verilen ihlal kararını değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, bunun yerel mahkemece alınan karara ilişkin olmadığı gerekçesiyle dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine göndermişti.