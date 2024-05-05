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Özgür Özel'den Hıdırellez mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hıdırellez'i kutladığı paylaşımında "Baharın müjdecisi Hıdırellez’in ülkemize barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Güncel
  • 05.05.2024 13:23
  • Giriş: 05.05.2024 13:23
  • Güncelleme: 05.05.2024 13:34
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Hıdırellez mesajı
Fotoğraf: DepoPhotos

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, resmi sosyal medya hesabından baharın müjdecisi olan Hıdırellez için bir mesaj paylaştı.

CHP Lideri Özel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Baharın müjdecisi Hıdırellez’in ülkemize barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.

Hıdırellez kutlu olsun."

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