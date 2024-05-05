Özgür Özel'den Hıdırellez mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hıdırellez'i kutladığı paylaşımında "Baharın müjdecisi Hıdırellez’in ülkemize barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, resmi sosyal medya hesabından baharın müjdecisi olan Hıdırellez için bir mesaj paylaştı.
CHP Lideri Özel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Baharın müjdecisi Hıdırellez’in ülkemize barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.
Hıdırellez kutlu olsun."
Baharın müjdecisi #Hıdırellez’in ülkemize barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.#Hıdırellez kutlu olsun. pic.twitter.com/wDOb8WIbjM— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 5, 2024