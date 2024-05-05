Özgür Özel'den Hıdırellez mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hıdırellez'i kutladığı paylaşımında "Baharın müjdecisi Hıdırellez’in ülkemize barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, resmi sosyal medya hesabından baharın müjdecisi olan Hıdırellez için bir mesaj paylaştı.

CHP Lideri Özel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Baharın müjdecisi Hıdırellez’in ülkemize barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.

Hıdırellez kutlu olsun."