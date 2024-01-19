Özgür Özel'den Hrant Dink mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 17 yıl önce katledilen gazeteci Hrant Dink'i andı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 17 yıl önce suikast sonucu katledilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink'i andı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, "Tüm gerçekler açığa çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar Hrant Dink cinayetini unutturmayacağız" yazdı.

Herkesin bildiği ama kimsenin önlemeye çalışmadığı bir süreçte yitirdiğimiz aydın, gazeteci #HrantDink'i katlinin 17'nci yılında saygıyla anıyorum.



Tüm gerçekler açığa çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar Hrant Dink cinayetini unutturmayacağız. pic.twitter.com/29Xvj5OM6H — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 19, 2024

Hrant Dink bugün saat 15.00'da, katledildiği yer olan Agos Gazetesi'nin eski binası Sebat Apartmanı önünde anılacak.