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Özgür Özel'den Hrant Dink mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 17 yıl önce katledilen gazeteci Hrant Dink'i andı.

Güncel
  • 19.01.2024 10:50
  • Giriş: 19.01.2024 10:50
  • Güncelleme: 19.01.2024 10:58
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Hrant Dink mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 17 yıl önce suikast sonucu katledilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink'i andı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, "Tüm gerçekler açığa çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar Hrant Dink cinayetini unutturmayacağız" yazdı.

Hrant Dink bugün saat 15.00'da, katledildiği yer olan Agos Gazetesi'nin eski binası Sebat Apartmanı önünde anılacak.

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