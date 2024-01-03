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Özgür Özel'den hükümete 'Can Atalay' tepkisi: "Bu iş bilmezler ülkemizi muz cumhuriyetine çevirdi"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin; Anayasa Mahkemesi’nin Hatay Milletvekili Can Atalay’ın cezaevinden salıverilmesi kararına uymaması üzerine "Bu iş bilmez hükümet, ülkemizi hukukun işlemediği, anayasanın tanınmadığı bir muz cumhuriyetine çevirdi. Yargıtay'ın kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz. Yarın toplanacak Parti Meclisimizde konuyu özel gündem olarak ele alacak ve bundan sonraki mücadele hattımızı belirleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Güncel
  • 03.01.2024 20:58
  • Giriş: 03.01.2024 20:58
  • Güncelleme: 03.01.2024 21:21
Özgür Özel'den hükümete 'Can Atalay' tepkisi: "Bu iş bilmezler ülkemizi muz cumhuriyetine çevirdi"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin; Anayasa Mahkemesi’nin Hatay Milletvekili Can Atalay’ın cezaevinden salıverilmesi kararına uymamasına tepki gösterdi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Bu iş bilmez hükümet, ülkemizi hukukun işlemediği, anayasanın tanınmadığı bir muz cumhuriyetine çevirdi. Yargıtay'ın kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz. Yarın toplanacak Parti Meclisimizde konuyu özel gündem olarak ele alacak ve bundan sonraki mücadele hattımızı belirleyeceğiz."

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