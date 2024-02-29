Özgür Özel'den iktidara DEM Parti yanıtı: Göstermelik düşman oldunuz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da konuştu. Bursa için en büyük projelerinin Mustafa Bozbey'i Büyükşehir Belediye Başkanı yapmak olduğunu ifade eden Özel, iktidarın DEM Parti ile ilişkileri üzerinden kurduğu söylemlere de yanıt verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bursa'daki aday tanıtım toplantısında konuştu.

Bursa'da işsizliğin ilerlediğini, yeşilin ve üretkenliğin korunamadığnı, kadınların çekinerek yaşadığını belirten Özgür Özel, CHP'nin Bursa adayı Mustafa Bozbey'in yönettiği Nilüfer'de sosyal yaşamı, "Nilüfer'in Bursa içinde bir kaşıkçı elması gibi nasıl parladığını biliyorum" diyerek övdü.

Bütün Bursa'nın CHP'yi hak ettiğini vurgulayan Özgür Özel, "Bursa'da bir zaferin arifesindeyiz. Anketlere bakıyorum, keyifleniyorum. Bursa bizi bekliyor" dedi.

"MEGA PROJEMİZ BOZBEY'İ BAŞA GETİRMEK"

Bursa için projelerini açıklarken "Alinur Aktaş'ı gönderip Mustafa Bozbey'i getirmekten daha 'mega' bir proje yok" diyen Özgür Özel, mevcut Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı şu şekilde eleştirdi:

"Alinur Aktaş gibi Cumhuriyet değerleriyle çatışan; Bahriye Üçok, Türkan Saylan ve Uğur Mumcu gibi insanlara laf edecek kadar gözü dönmüş bir kişinin Bursa'da yönetimde olduğu her dakika Bursa'ya yazıktır. Ona tek bir şey söyleyelim. Biz sizin gibi kimseyi ötekileştirmeyi istemeyiz. Sen milli bayramlara dil uzatıyorsan tarafını seçmişsin, işgal donanması geldiğinde onların önüne kırmızı halı serenlerin yanındasın."

SİNAN ATEŞ VURGUSU

2022 sonunda Ankara'da suikast ile öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'ten de bahseden Özel, "Sinan Ateş, Bursalı. Onun emaneti herkesindi. Bursa'nın da üzerine çöken o kirli ittifak Sinan Ateş davasının savıcısını da tehdit etti ve siyasilere uzanan dosyayı kapatmaya çalıştılar. Onun hesabını da sormak boynumuzun borcudur" diye konuştu.

MHP lideri Bahçeli'ye de yanıt veren Özel, "Atatürk senin için zaten öldü, Atatürk'ün adını anma sen" dedi.

DEM PARTİ ÇIKIŞI: GÖSTERMELİK DÜŞMAN OLDUNUZ"

DEM Parti ile ilişkileri hakkında kendilerine yönetilen suçlamalara da yanıt veren Özgür Özel, şunları söyledi:

"İşinize geldi çadır mahkemeleri kurdunuz, ahbap oldunuz, masa kurdunuz. Gün oldu birlikte halaya durdunuz, gün oldu göstermelik düşman oldunuz. CHP, Meclis'te bulunan her partiye aynı mesafededir. Şunu bilin ki CHP'nin herhangi bir üyesinin vatanseverliğine, cumhuriyetçiliğine, milliyetçiliğine laf edecek adamın alnını karışlarız."

İktidarın emeklilere daha fazla kaynak ayıramayacağına yönelik açıklamasını eleştiren Özgür Özel, "Saray bir dakikada 23 bin para harcıyor. İliç'te maden işletmecisi şirket dahil onlarca yandaş şirketin milyonlarca lira vergisi affedilmiş ama emekliye para yok" sözleriyle tepki gösterdi.

İktidarın sıkı para politikası açıklaması yaptığını ve bunun bir 'acı reçeteye' işaret ettiğini vurgulayan Özgür Özel, emeklilerin ve emekçilerin buna karşı çıkması için 31 Mart'ta itirazlarını sandıkta göstermeleri gerektiğini söyledi.