Özgür Özel'den 'İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı' yorumu: "Gözümü kırpmam"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2028 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun olası adaylığı hakkında yaptığı değerlendirmede "Eğer Ekrem Bey anketlerde geçen sefer olduğu gibi önde olursa o adaylığı parlatıp Ekrem Bey ile bu rejimi değiştirmek gerek. Bunu yapmakta gözümü kırpmam" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2028 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olası adaylığını değerlendirdi.

Özel, “Ekrem Bey ile bu rejimi değiştirmek gerek. Bunu yapmakta gözümü kırpmam" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de "Gündem Özel" programına katıldı. Gazeteciler Şirin Payzın, Kürşad Oğuz ve Barış Pehlivan'ın sorularını yanıtladı.

Özgür Özel, "Ekrem İmamoğlu seçimi bir daha kazanırsa 4'te 4 yapmış olacak. Üçüncü başarısından sonra Ekrem İmamoğlu, anketlerde Erdoğan'ı çok rahat yenen bir görüntüdeydi. Ben öyle bir görüntüyü görürsem Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması için üzerime düşen her şeyi fazlasıyla yaparım. Ekrem Bey o başarıda değilse, bir başkası o başarıyı gösteriyorsa Ekrem Bey bana, 'Sayın Genel Başkanım macera aramayalım bu arkadaşı aday yapalım, hepimiz de arkasına geçelim' der. Birbirimizin en zor günlerde nasıl partiyi, ülkeyi düşündüğünü; zaman zaman kan kusup kızılcık şerbeti içtiğimizi biliriz. Eğer Ekrem Bey anketlerde geçen sefer olduğu gibi önde olursa o adaylığı parlatıp Ekrem Beyle bu rejimi değiştirmek gerek. Bunu yapmakta gözümü kırpmam" ifadelerini kullandı.

Özel, yerel seçimlere ilişkin ise "Üç tane ikiz bekliyoruz: Denizli-Manisa, Bursa-Balıkesir ve Malatya-Adıyaman. Veli Ağbaba bir ankette yüzde 36, bir ankette 32 ölçüldü. AK Parti'yle kafa kafaya yarışıyorlar. Her geçen gün iyiye gidiyorlar. Bu 6 ilden 3-4 il mutlaka kazanılabilecek durumda. 11 büyükşehiri büyütmeye çalışıyoruz. Büyük ittifaklarla kazandığımız şehirleri tek başımıza elde tutmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları söyledi:

"Bize araştırmacıların söylediği, 'Ankara'da yarış bitti.' CHP'nin kaç belediye alacağı, Belediye Meclisinde rahat bir çoğunluk mu sağlayacağı, ucu ucuna mı olacağı... Yarışın orada geçtiği söyleniyor. İzmir'le ilgili bir risk veya kriz yok. Özellikle 9 tane seçilecek yerden kadın aday ve 14 tane 40 yaş altı aday, sahayı heyecanlandırdı. İstanbul'da, 'Seçim bitti' diyemeyiz, Ankara kadar rahat değil, öndeyiz. Sahada Ekrem İmamoğlu'nun performansı her geçen gün farkı biraz daha açıyor. Herkesin bir adım gerideymiş gibi çalışıyor olması lazım."

“KEMAL BEY'LE ARAMIZDA BİR SOĞUKLUK KESİNLİKLE YOK"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini duyunca memnun olduğunu söyleyen Özel, "Sayın Genel Başkan katkı sağlamak isterse eğer, geçenlerde bir söyleşisinde okudum, 'Bazı davetler oluyor, şimdilik düşünmüyorum' gibi bir şey söylemişti, ben kendisine uygun gördüğünüz yerde, çevrede birlikte olmak isteriz diye ifade etmiştim. O da 'Düşüneyim' demişti, bunda art niyet aramamak lazım. Kemal Bey, herhangi bir yerde kampanyaya bir katkı vermeye niyetlenirse ben inanılmaz mutlu olurum. Aramızda bir soğukluk ya da sürtüşme kesinlikle yok." diye konuştu.

"CHP'NİN EMEĞİN YANINDA BİR ÇİZGİDE OLMASI LAZIM"

CHP gibi kitle partilerinde farklı görüşler olabileceğini söyleyen Özel, "Bazıları sağdan gelmiştir, onu savunur; kimi partinin sağ seçmenden oy almak üzere evrilmesini savunur. Herkes fikrini söyler ama en sonunda ister istemez Genel Başkan, partinin genel politikalarına karar veren noktada olur. Ben bütün bu süreçte CHP'nin belli noktalarda nasıl davranması gerektiğini bugünkü tutumumla uyumlu tezlerle hep savundum. Hem dış ilişkilerde etkili bir CHP'nin hem de akrabalarımızla birlikte bölgemizde, Avrupa'da ve dünyada solu tartışan bir CHP'nin ilk adımlarını attık aslında. Ama CHP'nin durduğu yerin ona buna göre değil, kendi doğrusuna göre olması lazım. Bunun da emeğin, emekçinin, ezilenin yanında bir çizgide olması lazım." şeklinde konuştu.

KAYYUM MESAJI

Özgür Özel belediyelere kayyum atanmasına ilişkin şunları söyledi:

"Manisa'da Manisalılar, Osmaniye'de Osmaniyeliler, Rize'de Rizeliler belediye başkanı seçebiliyorlar ama Diyarbakır'da Diyarbakırlılar yerel yönetici seçemiyorlar. Seçiyorlar, ardından tak diye kayyum atanıyor ve özellikle de Diyarbakır'da Selçuk Bey (Mızraklı) milletvekiliyken temiz kağıdı alıp gelmişti, cerrahtı; şurada oturuyordu, parlamenter faaliyet içerisindeydi. Partisi de en uygun aday olarak Diyarbakır Büyükşehir'e aday gösterdi. Bir kez daha temiz kağıdı aldı milletvekili olmasına rağmen. Selçuk Bey seçimi kazandı. O gece soruşturma başlatıp, 19 gün sonra kayyum atayıp, alıp hapse koydular. Siirt meydanında okunan şiirden bir sorun üretip bir siyasi yasak geldi Erdoğan'a. Sonra CHP, 'Siyasi yasaklı birisinin genel başkan olduğu parti en çok oyu aldıysa o kişi Başbakan olmalıdır' deyip Anayasa değiştirdi sizinle. Siirt'teki milletvekilleri birlikte istifa ettirildi, seçimler yenilendi ve o Siirt'ten Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili ve Başbakan oldu. Şimdi Siirt kendine bir belediye başkanı seçti. Tayyip Erdoğan, Siirt'in o iradesine kayyum atadı."