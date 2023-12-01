Özgür Özel'den 'İYİ Parti' açıklaması: Olumlu olmasını temenni ediyoruz

Partisinin kampı için Antalya'ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerde İYİ Parti ile işbirliği konusuna ilişkin, "Verecekleri her iki karara saygılıyız. Ama sonucun olumlu yönde olmasını temenni ediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yerel seçim kampı için Antalya'ya geldi.

Özgür Özel, burada basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Antalya'ya geldiklerini belirten Özel, "Örgütümüz burada, belediye başkanlarımız burada. Daha önce de söylediğimiz gibi İl Başkanlığımıza gidiyoruz, baba ocağına gidiyoruz. Daha sonra buradan hareket edip Manavgat'a gideceğiz, İlçe Başkanlığı'nda görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile dün yaptığı görüşmeye ilişkin konuşan Özel, "Biz sayın Akşener'le dünkü açıklamada ifade ettiğim gibi son derece sıcak, son derece yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Özel, şunları söyledi: "Şimdi pazartesi günü İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu'nun alacağı kararı bekliyoruz. Verecekleri her iki karara saygılıyız. Ama sonucun olumlu yönde olmasını temenni ediyoruz."

YEREL SEÇİM KAMPI

CHP'nin seçim kampına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özel, şunları ifade etti:

"Biz 3 gün boyunca hem ailelerimizle birlikte grubun birbiriyle kaynaşması için, ki bu gelenekseldir, ama kongre gündeminden dolayı yapamamıştık. Önümüzdeki bütçe takvimini, yasama takvimini; hem de yaklaşmakta olan yerel seçimleri ve o konuya ilişkin milletvekillerimizin görüşlerini alacağız. Milletvekillerimize çeşitli sunumlar yapılacak. Tüm kamplarımızda olduğu gibi bu kampımızın da grubumuza katkı sağlayacağına inanıyoruz."

HÜKÜMETE TEPKİ

Özgür Özel, daha sonra Antalya İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

Özel, hükümete seslendiği açıklamasında şunları vurguladı:

"CHP'nin önünde hep beraber partimizin kapılarını ardına kadar açarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesi olan CHP'nin işçilerin, memurların, esnafın, dar gelirlinin ve kendini yalnız hisseden herkesin partisi olduğunu vurgulayarak, CHP'nin ve Cumhuriyet'in 'kimsenizlerin kimsesi' olduğunu vurgulayarak buradan sesleniyoruz; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler bir grubun hükümeti değilsiniz; oy aldığınız milyonların hükümetisiniz. Seçimden önce oy toplarken ayağına gittiklerinize şimdi yukarıdan bakıyorsunuz. Ve onları hayat pahalılığı karşısında, geçim zorluğu karşısında yalnız bırakıyorsunuz. CHP sizin yukarıdan baktığınız, küçük gördüğünüz memurun, esnafın, emeklinin, emekçinin partisidir. Onları size ezdirmeyiz."