Özgür Özel'den İzmir değerlendirmesi: 15 gündür bu konuya çalıştım
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir adaylarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Listenin tamamını bizzat çalıştım, 15 gündür özellikle bu konuya çalıştım. Bana 6 arkadaşım yardım etti. Pek çok dengeyi gözettik; kadın, yaş, liyakat gibi..." ifadelerini kullandı.
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay oldu.
Karşıya Belediye Başkanı olan Tugay'ın ismi dün CHP Parti Meclisi'nden geçti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir adaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Halk TV’den İsmail Küçükkaya'ya konuşan Özel, "İzmir ve ilçelerindeki belediye başkan adaylarımızın yaş ortalaması 62’ydi, 46’ya indi. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. 9 ilçede kadın adayımız var, bunu da çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.
"LİSTENİN TAMAMINI BİZZAT ÇALIŞTIM"
"Listenin tamamını bizzat çalıştım, 15 gündür özellikle bu konuya çalıştım" diyen Özel, şöyle devam etti: "Dün aralıksız 22 saat İzmir konusunu değerlendirdim. Bana 6 arkadaşım yardım etti. Pek çok dengeyi gözettik; kadın, yaş, liyakat gibi... Onun dışında Ağrılı, Elazığlı, Konyalı, Tuncelili, Ereğlili başkanlar var."
KARŞIYAKA ADAYI AÇIKLAMASI
Karşıyaka Belediye Başkan adayı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal hakkında konuşan Özel, "Karşıyaka’ya çok uzun zaman sonra ilk kez bir Karşıyakalı aday koyduk. Karşıyaka adayımızın dedesi Karşıyaka Spor Kulübünü kuran isimlerden" ifadelerini kullandı.
CHP'NİN İZMİR ADAYLARI
CHP'nin İzmir'deki belediye başkan adayları şöyle oldu:
Aliağa: Çağatay Güç
Beydağ: Şakir Başaran – Beydağ
Bergama: Tanju Çelik
Balçova: Onur Yiğit
Bayındır: Davut Sakarsu
Beydağ: Şakir Başaran
Bornova: Ömer Ekşi
Buca: Görkem Duman
Çiğli: Uygar Yıldırım
Dikili: Adil Kırgöz
Foça: Saniye Bora Fıçı
Gaziemir: Ünal Işık
Güzelbahçe: Mustafa Günay
Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay
Karaburun: Nurşen Balcı
Karşıyaka: Behice Yıldız İşçimenler Ünsal
Kemalpaşa: Mehmet Türkmen
Kınık: Sema Bodur
Kiraz: Nasuh Coşkun
Konak: Nilüfer Çınarlı Mutlu
Menderes: İlkay Çiçek
Menemen: Deniz Karakurt
Narlıdere: Erman Uzun
Ödemiş: Mustafa Turan
Seferihisar: İsmail Yetişkin
Selçuk: Filiz Ceritoğlu Sengel
Tire: Hayati Okuroğlu
Torbalı: Övünç Demir
Urla: Selçuk Balkan