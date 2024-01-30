Özgür Özel'den İzmir değerlendirmesi: 15 gündür bu konuya çalıştım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir adaylarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Listenin tamamını bizzat çalıştım, 15 gündür özellikle bu konuya çalıştım. Bana 6 arkadaşım yardım etti. Pek çok dengeyi gözettik; kadın, yaş, liyakat gibi..." ifadelerini kullandı.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay oldu.

Karşıya Belediye Başkanı olan Tugay'ın ismi dün CHP Parti Meclisi'nden geçti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir adaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halk TV’den İsmail Küçükkaya'ya konuşan Özel, "İzmir ve ilçelerindeki belediye başkan adaylarımızın yaş ortalaması 62’ydi, 46’ya indi. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. 9 ilçede kadın adayımız var, bunu da çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

"LİSTENİN TAMAMINI BİZZAT ÇALIŞTIM"

"Listenin tamamını bizzat çalıştım, 15 gündür özellikle bu konuya çalıştım" diyen Özel, şöyle devam etti: "Dün aralıksız 22 saat İzmir konusunu değerlendirdim. Bana 6 arkadaşım yardım etti. Pek çok dengeyi gözettik; kadın, yaş, liyakat gibi... Onun dışında Ağrılı, Elazığlı, Konyalı, Tuncelili, Ereğlili başkanlar var."

KARŞIYAKA ADAYI AÇIKLAMASI

Karşıyaka Belediye Başkan adayı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal hakkında konuşan Özel, "Karşıyaka’ya çok uzun zaman sonra ilk kez bir Karşıyakalı aday koyduk. Karşıyaka adayımızın dedesi Karşıyaka Spor Kulübünü kuran isimlerden" ifadelerini kullandı.

CHP'NİN İZMİR ADAYLARI

CHP'nin İzmir'deki belediye başkan adayları şöyle oldu:

Aliağa: Çağatay Güç

Beydağ: Şakir Başaran – Beydağ

Bergama: Tanju Çelik

Balçova: Onur Yiğit

Bayındır: Davut Sakarsu

Beydağ: Şakir Başaran

Bornova: Ömer Ekşi

Buca: Görkem Duman

Çiğli: Uygar Yıldırım

Dikili: Adil Kırgöz

Foça: Saniye Bora Fıçı

Gaziemir: Ünal Işık

Güzelbahçe: Mustafa Günay

Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay

Karaburun: Nurşen Balcı

Karşıyaka: Behice Yıldız İşçimenler Ünsal

Kemalpaşa: Mehmet Türkmen

Kınık: Sema Bodur

Kiraz: Nasuh Coşkun

Konak: Nilüfer Çınarlı Mutlu

Menderes: İlkay Çiçek

Menemen: Deniz Karakurt

Narlıdere: Erman Uzun

Ödemiş: Mustafa Turan

Seferihisar: İsmail Yetişkin

Selçuk: Filiz Ceritoğlu Sengel

Tire: Hayati Okuroğlu

Torbalı: Övünç Demir

Urla: Selçuk Balkan