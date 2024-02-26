Özgür Özel'den maden ocağındaki göçükle ilgili paylaşım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Elazığ'da krom madeninde meydan gelen göçükle ilgili sosyal medya paylaşımında "Göçük altında bulunan madencimize bir an önce ulaşılması tek temennimizdir" ifadelerini kullandı. CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise, "Çöküş… Memleket çöküyor… İliç, Elazığ ve benzeri onlarcası" diye yazdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan krom madeninde meydana gelen göçükle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı X'ten bir paylaşım yapan Özel, "Henüz Erzincan İliç'te göçük altındaki madencilerimize ulaşılmadan Elazığ'da krom madeninde meydana gelen kaza bir kez daha yüreklerimizi ağzımıza getirdi. Göçük altında bulunan madencimize bir an önce ulaşılması tek temennimizdir" ifadelerini kullandı.

Henüz Erzincan İliç'te göçük altındaki madencilerimize ulaşılmadan Elazığ'da krom madeninde meydana gelen kaza bir kez daha yüreklerimizi ağzımıza getirdi.



Göçük altında bulunan madencimize bir an önce ulaşılması tek temennimizdir. — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 26, 2024

KARACA: "MEMLEKET ÇÖKÜYOR"

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada İliç'te yaşanan maden faciasına dikkat çekerek, "Memleket çöküyor. Memleketin sonsuz görünen kaynaklarının sömürü ve servet elde etmek için uzun süreli sermaye eylemlerinin ve 'istikrarlı' siyasi müdahelelerin sonucu" ifadelerini kullandı.

Biçer Karaca'nın açıklaması şöyle:

"Çöküş… Memleket çöküyor… İliç, Elazığ ve benzeri onlarcası…Hiçbiri bugün olmadı. Memleketin sonsuz görünen kaynaklarının sömürü ve servet elde etmek için uzun süreli sermaye eylemlerinin ve 'istikrarlı' siyasi müdahelelerin sonucu… Geleceğimiz; sermaye sahiplerinin, emperyal şirketlerin daha fazla kar hırslarına, isteklerine uyan; bu yolla kendisinin de bekasını sağlayacak iktidarın insafına terk edilmiş durumda…"

Çöküş…

Memleket çöküyor…

İliç, Elazığ ve benzeri onlarcası…

Hiçbiri bugün olmadı.



Memleketin sonsuz görünen kaynaklarının sömürü ve servet elde etmek için uzun süreli sermaye eylemlerinin ve “istikrarlı” siyasi müdahelelerin sonucu…



Geleceğimiz; sermaye sahiplerinin,… https://t.co/8Tc4ApfImT — Gülizar Biçer Karaca (@GulizarBicer) February 26, 2024

Elazığ’ın Palu ilçesinde saat 10.00 sıralarında krom madeni ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre, göçük nedeniyle 4 işçi toprak altında kaldı, 3'ü kurtarıldı. Bir işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.