Özgür Özel'den Maraş Katliamı paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maraş’ta 19-26 Aralık 1978’de faşistler tarafından gerçekleştirilen Maraş Katliamı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden 45 sene önce meydana gelen ülke tarihinin en kanlı katliamlarından biriyle ilgili paylaşım yapan CHP lideri Özgür Özel, "Acıları hafızalarda tazeliğini koruyan #MaraşKatliamı'nı unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

Özel, Maraş Katliamı'nda öldürülen yurttaşları saygıyla andığını ifade etti.

Acıları hafızalarda tazeliğini koruyan #MaraşKatliamı'nı unutmadık, unutturmayacağız.



Katliamın yıldönümünde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/qrFavO1bhi — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 19, 2023

12 Eylül 1980 darbesine gidilen sürecin en önemli kilometre taşlarından biri olan Maraş Katliamı'nda resmi kayıtlara göre 120, insan hakları örgütlerine göre 500’e yakın insan katledildi.