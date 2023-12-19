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Özgür Özel'den Maraş Katliamı paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maraş’ta 19-26 Aralık 1978’de faşistler tarafından gerçekleştirilen Maraş Katliamı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Güncel
  • 19.12.2023 15:45
  • Giriş: 19.12.2023 15:45
  • Güncelleme: 19.12.2023 15:54
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Maraş Katliamı paylaşımı

Sosyal medya hesabı üzerinden 45 sene önce meydana gelen ülke tarihinin en kanlı katliamlarından biriyle ilgili paylaşım yapan CHP lideri Özgür Özel, "Acıları hafızalarda tazeliğini koruyan #MaraşKatliamı'nı unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

Özel, Maraş Katliamı'nda öldürülen yurttaşları saygıyla andığını ifade etti. 

12 Eylül 1980 darbesine gidilen sürecin en önemli kilometre taşlarından biri olan Maraş Katliamı'nda resmi kayıtlara göre 120, insan hakları örgütlerine göre 500’e yakın insan katledildi. 

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