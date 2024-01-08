Özgür Özel'den Metin Göktepe mesajı: Saygı ve özlemle anıyorum
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1996 yılında haber takibi yaparken polislerce darp edilerek katledilen Evrensel muhabiri Metin Göktepe'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı mesajda, "Katledilişinin 28'inci yılında Evrensel muhabiri Metin Göktepe'yi saygı ve özlemle anıyorum" ifadelerine yer verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katledilişinin 28'inci yılında gazeteci Göktepe hakkında anma mesajı yayımladı.
Özel, sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajında, "Saklanan gerçekleri ortaya çıkarmak istediği için gazeteci Metin Göktepe dövülerek öldürüldü'' ifadelerine yer verdi.
Özel'in mesajında devamında şunlara yer verdi:
"Yeter artık, gözlerim görmüyor" sözlerine rağmen vurmaya devam ettiler. Katledilişinin 28'inci yılında Evrensel muhabiri Metin Göktepe'yi saygı ve özlemle anıyorum."
Saklanan gerçekleri ortaya çıkarmak istediği için gazeteci #MetinGöktepe dövülerek öldürüldü.— Özgür Özel (@eczozgurozel) January 8, 2024
"Yeter artık, gözlerim görmüyor" sözlerine rağmen vurmaya devam ettiler.
Katledilişinin 28'inci yılında Evrensel muhabiri Metin Göktepe'yi saygı ve özlemle anıyorum. pic.twitter.com/3xcuPYJ64B