Özgür Özel'den Metin Göktepe mesajı: Saygı ve özlemle anıyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katledilişinin 28'inci yılında gazeteci Göktepe hakkında anma mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajında, "Saklanan gerçekleri ortaya çıkarmak istediği için gazeteci Metin Göktepe dövülerek öldürüldü'' ifadelerine yer verdi.

Özel'in mesajında devamında şunlara yer verdi:

"Yeter artık, gözlerim görmüyor" sözlerine rağmen vurmaya devam ettiler. Katledilişinin 28'inci yılında Evrensel muhabiri Metin Göktepe'yi saygı ve özlemle anıyorum."

Saklanan gerçekleri ortaya çıkarmak istediği için gazeteci #MetinGöktepe dövülerek öldürüldü.



"Yeter artık, gözlerim görmüyor" sözlerine rağmen vurmaya devam ettiler.



Katledilişinin 28'inci yılında Evrensel muhabiri Metin Göktepe'yi saygı ve özlemle anıyorum. pic.twitter.com/3xcuPYJ64B