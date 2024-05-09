Özgür Özel'den miting çağrısı: Mücadelenin en büyüğünü vereceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Mayıs'ta İstanbul Saraçhane'de, 26 Mayıs'ta Ankara'da düzenleyecekleri miting için çağrıda bulunarak, "Müzakere de edeceğiz ama bu güzelim gençler için mücadelenin de en büyüğünü vereceğiz. Hepinizi bekliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediyesi'nin ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

CHP İl Başkanlığı'na da ziyarette bulunan Özel, binanın önünde kurulan platformdan yurttaşlara seslendi.

Özel, önceki dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yıllarca kente hizmet ettiğini, bayrak devir teslimiyle bir Cumhuriyet kadını olan Ayşe Ünlüce'ye el verdiğini söyledi.

Yerel seçimleri "Türkiye ittifakı"yla kazandıklarını, ittifakın büyük bir moralle güçlenmeye devam ettiğini belirten Özel, "Cumhuriyet Halk Partisinin üye kampanyasında üye kayıt formu yetiştiremiyoruz. Kuyrukta gençler oluyor. 45 dakikada 50'ye yakın kayıt yapılan stantlarımız oluyor. Ankara, genç üye kayıtlarını yetiştiremiyor. İkizler geliyor, gülüyoruz, şaşırıyoruz öbür hafta üçüzler geliyor memnun oluyoruz, dördüzler geliyor. Ailemiz büyüyor, baba evi büyüyor" ifadesini kullandı.

MİTİNGLER İÇİN ÇAĞRI

Özel, sokaktan korkmadan, meydandan kaçmadan halkın sesini en yukarıdan duyuracaklarını anlattı.

Öğretmen atamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel, şunları kaydetti:

"Mülakatın kaldırılma sözünün verildiği öğretmenlerle ilgili onların talebine uygun olarak 68 bin mülakatsız atama talebinin kampanya boyunca arkasında durduk. Kürsümüzü, mikrofonlarımızı bu taleplere açtık ancak geçtiğimiz pazartesi günü Sayın Erdoğan kendisi açıklamadı, ertesi gün Milli Eğitim Bakanı'na bıraktı. Milli Eğitim Bakanı salı günü sadece '20 bin atama' dediğinde gençlerimizin umutları kırıldı. Ardından biz 'Hani mülakat yapmayacaktınız? Hani 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta Sayın Erdoğan, 'mülakatı kaldırıyoruz diye söz vermişti, hani seçim bildirgesine yazmıştınız. Gençlerin kendilerinden, ailelerinden böyle oy istemiş, böyle oy toplamıştınız' dediğimizde, 'Mülakat gibi mülakat yapacağız' dediler."

"MÜCADELENİN EN BÜYÜĞÜNÜ VERECEĞİZ"

Özgür Özel, öğretmen alımlarında mülakatların yeni sistemle yapılacağının, 45 dakika süreceği ve kamerayla kayıt altına alınacağının söylendiğini aktararak, "Atanmayan öğretmenlerle, mülakat mağdurlarıyla ve çağdaş bilimsel laik eğitime karşı yürütülen müfredat çalışmasına da isyan eden herkesle 18 Mayıs'ta saat 13.00'te İstanbul Saraçhane'de onların sesine ses, mücadelelerine omuz vereceğiz, onların sesini duyuracağız. Müzakere de edeceğiz ama bu güzelim gençler için mücadelenin de en büyüğünü vereceğiz. Hepinizi bekliyorum" diye konuştu.

Özel, emeklilere destek olmak için de 26 Mayıs'ta Ankara'da miting düzenleyeceklerini duyurdu.

Kim hak arıyorsa onların yanında olmayı sürdüreceklerini ifade eden Özel, "Orta Vadeli Program'da enflasyon tahmini yüzde 33'ken, 3 ay önce yüzde 36, şimdi yıl sonu için yüzde 39'a revize ettiler. Her geçen gün beklentilerini yükseltiyorlar" değerlendirmesini yaptı.