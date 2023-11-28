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Özgür Özel'den Tahir Elçi anması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden 28 Kasım 2015'te katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'yi andı.

Güncel
  • 28.11.2023 10:23
  • Giriş: 28.11.2023 10:23
  • Güncelleme: 28.11.2023 10:31
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Tahir Elçi anması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Twitter (X) hesabından 8 sene önce Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare’nin önünde katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'yi andı.

"Aramızdan ayrılışının 8'inci yılında katledilen insan hakları savunucusu #TahirElçi'yi saygıyla anıyorum" diyen Özel, "Sorumlular hesap verene, adalet yerini bulana kadar yaşananları unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, mayıs ayında yapılan seçimlerde CHP'den İstanbul Milletvekili olarak seçildi. 

Selahattin Demirtaşın Tahir Elçi için yazdığı şarkı yayınlandı
8 yıldır adalet yok
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