Özgür Özel'den Trabzon'da İmamoğlu vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Trabzon'da konuştu. Trabzon için yapılan anketlerde CHP'nin önde olduğunu iddia eden Özgür Özel, Trabzon'u kazandıkları takdirde kardeş belediye protokolü kapsamında Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile yakın ilişkide olacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'daki halk buluşmasında konuştu.

Trabzon için yapılan anketlerde önde olduklarını savunan Özgür Özel, "Trabzon'da yeni bir hikaye yazacağız" dedi.

Mitinge katılanlara "İmamoğlu'nu seviyor musunuz?" diye soran Özgür Özel, şunları söyledi:

"Ahmet kardeşimiz belediye başkanı olursa, kardeş belediye protokolüyle Trabzon'da muhteşem bir hikaye yazacağız. Ekrem İmamoğlu İstanbul'da büyükşehirde iken Trabzon'da 4 AKP'li milletvekili vardı, 4 bakan vardı, büyükşehir de AKP'deydi. 10 AKP'li Trabzon'a bir hafif raylı sistem yapmadı, bir Trabzonlu İstanbul'a 10 metro yaptı.

Biz umudun ve sevginin ittifakıyız. Ötekileştirenlere inat kucaklaştırıyoruz. Hep birlikte yola çıktı ve bu seçimde onların tarif ettikleri ittifakı biz mjeydanlarda ve vicdanlarda yapıyoruz."

"Buradaki ittifakımızın adı 'Trabzon ittifakı', Türkiye'de adı 'Türkiye ittifakı'dır" diyen Özgür Özel, konuşmasını alışıldığı gibi 'Kırmızı-beyaz' ve 'En büyük Türkiye' sloganlarıyla bitirdi.