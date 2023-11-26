Özgür Özel'den yerel seçimler için 'işbirliği' mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'de önemli birliktelikler yapıldığını kaydederek, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e teşekkür etti. Yerel seçimlerde örgütlerin, teşkilatların önerileriyle en doğru işbirliklerini yapacaklarını belirten Özel, "Milletin parasını millete harcayanların yeniden yetkilendirileceği bir süreci yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP il başkanları ile birlikte Büyükdere Atatürk Fidanlığı açılış törenine katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Bugünün bir başka anlamı var benim için, herkesin dikkatini çekmemiş olabilir, benim için çok özel bir gün. CHP’nin Genel Başkanı sıfatıyla bu benim katıldığım ilk açılış töreni. Elbette bir ilk olacaktı, bir yeri açacaktık. Bir bina açabilirdik, bir hizmet binası olabilirdi. Ama o kadar gönlüme göre oldu ki... Açacağımız yer, bir kere bir emanet. Atatürk’ten emanet, adında Atatürk var" ifadelerini kullandı.

"Açacağımız yer öyle beton değil, bir fidanlık" diyen Özel, şöyle devam etti: "Açacağımız yerin içinde bir okul var. Atatürk’ün o büyük, 100 yıl önceki vizyonunu devam ettirerek yine bir bahçıvanlık okulu var. İçinde bir kreş var, CHP’nin kadını sosyal hayata, çalışma hayatına katılması için. Ayrıca çocuğun erken yaşta eğitimi için olmazsa olmaz görüldüğü çok çağdaş bir hizmet var. Meslek edindirmeye yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gurur duyduğumuz bir hizmet alanının burada da bir şubesi var. Doğa için geri kazanılmış bir yer var. Ve uzun yıllar süren bir mücadelenin sonunda -biraz önce Sarıyer Belediye Başkanımız içeride anlattı- ‘Buraya bir şeyler yapalım. Gelin, size de belediye binası yapalım. Biz de burayı imara açalım, rıza gösterin’ deyip uzun süre belediye meclis üyelerimizin, başkanımızın, örgütümüzün burada gösterdiği bir direnç var. Ve o 100 yıl önceki büyük vizyonu takip edip burayı kente kazandıran, burayı yeniden fidanlık yapan, az önce saydığım tüm alanları kente kazandıran Ekrem İmamoğlu’nun önemli şehircilik vizyonu var. Hepsini tebrik ediyorum."

YEREL SEÇİMLER İÇİN 'İŞBİRLİĞİ' MESAJI

Gelecek hafta CHP'li belediyeler için memnuniyet anketi yapacaklarını ifade eden Özel, "CHP’li belediye başkanlarının dokundukları her yerde, temas ettikleri her alanda eskiye göre daha yeşil, daha çok insana dokunan, daha çok çocuğu gören, kadına saygılı, kadını kent hayatına katan etkili projeler, önemli işler yapıldı. Bunların sayısının artması, bundan sonraki süreçte bu hizmetlerin bundan önce ulaşamadığı yerlere ulaşması, daha çok CHP’li belediyeyle mümkün olacak" dedi.

"Bu belediyeleri elbette İstanbul’da sadece CHP’lilerin oylarıyla kazanmadık. Ekrem Başkanın tanımıyla ‘İstanbul ittifakı’nın oylarıyla kazandık" diyen Özel, "İttifak ortaklarımız var, gönül birlikteliğiyle bizimle birlikte olanlar var ama görüyoruz ki İstanbul’da bu birliktelik İstanbul’a iyi geldi, hepimize iyi geldi. Türkiye’de önemli birliktelikler yapıldı. O sürece katkı sağlayan, geçmiş dönemde genel başkanlığımızı yapan sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na buradan bir selam ve teşekkür iletelim" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'E TEŞEKKÜR

Özel, şöyle devam etti: "Onunla birlikte bu iradeyi ortaya koyan sayın Meral Akşener Hanımefendi’ye, o dönemdeki ittifak ortaklarımıza ve bundan sonra -belki kelime yoruldu, belki çok kalabalık, belki kulağa, zihne ağır geliyor- artık ittifak yerine bu yerel seçimlerde örgütlerimizin, teşkilatların önerileriyle en doğru işbirliklerini yaparak; bizim kazanacağımız, sizin kazanacağınız, Türkiye’nin kazanacağı ama rantın ve rantçıların kaybedeceği bir süreç için önümüzdeki süreçte birbirine saygılı, birbirinin hakkını, hukukunu gözeten ve birbirine kazandıran, Türkiye’ye kazandıran ama Türkiye ve İstanbul üzerinde eski günlerini arayanların, helikopterle gezip yabancı ülkelere kupon arsa pazarlayanların yerine milletin parasını millete harcayanların yeniden yetkilendirileceği bir süreci yaşayacağız."

"BÜTÜN TÜRKİYE'DE HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

Özel, son olarak şunları söyledi: "Söylenecek çok söz ama yapılacak çok iş var. İl başkanlarım; yolunuz açık olsun. Nasıl gördüyseniz, nasıl biliyorsanız öyle anlatın. Sizin emeğinizle sosyal demokrat belediyecilik, tüm Türkiye’ye daha çok yayılacak. Ve Ekrem Başkanın dediği, İstanbul’da oldu, olmaya devam edecek. Ve bütün Türkiye’de her şey çok güzel olacak.”