Özgür Özel:" Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ta verdiği ev sayısı ihtiyacın yüzde 8'i"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş Narlı'daki Güney Kore konteyner kentinde; "Deprem olduktan iki gün sonra ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı yaklaşan seçimleri de gözeterek bir yıl içinde herkese kalıcı konutuna kavuşturacağını söylemişti. Bugün Kahramanmaraş'ta dağıttığı ev sayısı Kahramanmaraş'ta ihtiyaç duyulan 114 bin konutun yüzde 8'i. Yani yüz kişiden 8 kişi kalıcı evine kavuştu, 92 kişi çadırda ya da konteynerde. İnsanların en önemli ikinci gereksinimi barınmadır. Barınma sorunu çözülebilmiş değil" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerin yıl dönümünde Kahramanmaraş Narlı'daki Güney Kore konteyner kentini ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Özel, şunları söyledi:

"Geçen sene bugün hepimiz büyük bir şaşkınlık, üzüntü, telaş, şok içindeydik. Peşi sıra ortaya çıkan iki deprem hepimizi perişan etti. 50 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Bunlar resmi rakamlar. Kahramanmaraş'ta 14 bin olarak ilan edilen resmi rakamın bunun çok üzerinde olduğunu kiminle temas ettiysem söyledi. Kendim de Adıyaman'ın Kahramanmaraş'ın köylerinde kayıt altında olmaksızın hızla yapılan şehirdeki vefatların, definlerine şahitlik etmiştik. Bunun devlet tarafından hassasiyetle araştırılması gerekiyor, bunu görmek gerekiyor.

"KAHRAMANMARAŞ'TA CUMHURBAŞKANI'NIN VERDİĞİ EV SAYISI İHTİYAÇ DUYULAN 114 BİN KONUTUN YÜZDE 8'İ"

Deprem olduktan iki gün sonra ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı yaklaşan seçimleri de gözeterek bir yıl içinde herkese kalıcı konutuna kavuşturacağını söylemişti. Bugün Kahramanmaraş'ta verdiği ev sayısı Kahramanmaraş'ta ihtiyaç duyulan 114 bin konutun yüzde 8'i. Yani yüz kişiden 8 kişi kalıcı evine kavuştu, 92 kişi çadırda ya da konteynerde. İnsanların en önemli ikinci gereksinimi barınmadır. Barınma sorunu çözülebilmiş değil. Bunu görmek için bugün bu konteyner kente geldim. Bu Güney Koreliler tarafından yapılan, beyaz eşyaları onlar tarafından verilen, hatta elektrik faturaları toptan Güney Kore tarafından verilen, nispeten diğer konteyner kentlere göre daha iyi imkanları olan ama bir dokunduğumda bin ah işittiğim bir yer. Çünkü bunlar çok geçici konutlar, geçici barınma alanları. Bu işin böyle ayları, yılları aşması katlanılacak bir şey değil.

"EN GÜÇLÜ BELEDİYELERİMİZİN BURAYA EL UZATMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Bundan sonra milletvekili arkadaşlarım bu meseleyi her zeminde ve ben de Genel Başkan olarak her zeminde dile getirmeye devam edeceğiz kalıcı konutlar sağlanana kadar. Burada bir yerel fikir var, Haydar Bey var. Haydar Bey hepinizin yakından tanıdığı, sizin canınız bir insan. Geçen dönem Pazarcık'ta belediye başkan adayıydı ama bir aksilik oldu. İki aday çıktı, oylar bölündü, seçilemedi. Sizin derdinizden anlayan, canınızdan olan, sorunlarınıza doğrudan çözüm üretecek, sesinizi duyuracak bir toplum liderine ihtiyaç duyuyorsunuz. Onu daha önce de tahmin ediyorum yürekten desteklediniz. Firesiz olarak onu desteklersek Haydar Bey, Narlı'nın bütün sorunlarını çözecek, sizin sesinizi duyacak ve Pazarcık Belediye Başkanı sıfatıyla sorunların çözümüne katkı sağlayacak. Eğer Pazarcık Belediye Başkanı olursa ben partinin Genel Başkanı olarak Pazarcık Belediyesi bizde olduğu takdirde kardeş belediyecilik uygulamasıyla en güçlü belediyelerimizin buraya el uzatmasını sağlayacağız. Bundan önce Ankara Büyükşehir Belediyemiz çok emek verdi. Bundan sonra da elimizden geleni yapmak isteriz."