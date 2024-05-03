Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel'de görüşecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün bir araya gelecek.

Özel ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesisleri'nde saat 19.00'da gerçekleşecek.

Görüşmede Özgür Özel ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin ele alınması bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DEĞERLENDİRMELER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesine dair değerlendirmelerde bulunmuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada Özel, şunları söylemişti:

"Biz kamuoyunun gündeminde ne varsa hepsini sayın Erdoğan'la görüşme imkanı bulduk. Kendisi dinledi, heyetinde bulunan arkadaşlar not aldılar. Biz de sayın Erdoğan'ın değerlendirmelerini dinledik. Dünkü toplantının Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu düşünüyorum."