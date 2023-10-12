Özgür Özel: İstanbul'da delegelerimizin bütün Türkiye'ye verdiği bir mesaj var

CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e ziyarette bulunan CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, "Delegelerimizin CHP üzerinden bütün Türkiye'ye verdiği bir mesaj var. 40'lı yaşlarında, partide yetişmiş, daha önceki görevinde başarıyla yapmış, kongre sırasında İstanbul'u daha iyi nasıl yöneteceğini anlatan ve bunun dışında bir başka tartışmayla meşgul olmayan bir adaya görevi verdi delegelerimiz" dedi.

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan adayı Özgür Özel, CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e ziyarette bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ziyarette Özel ve Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, açıklamasında, "İstanbul'un İl Kongresi'nin üç önemli sonucu var. Bir tanesi sayısal sonuç. O sonuçla şu anda ilgili değiliz. Delegelerimizin verdiği karar var ve İstanbul kurultaya gittiğinde orada meşgul olacak bir mesele" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "Diğeri, Türkiye siyaseti üzerinde yaratacağı psikolojik etkisi... Bu çok önemli bir etki... Bir yandan da delegelerimizin CHP üzerinden bütün Türkiye'ye verdiği bir mesaj var. Bir profile oy verdiler. Ben o profile dikkat çekmek istiyorum. 40'lı yaşlarında, partide yetişmiş, daha önceki görevinde başarıyla yapmış, bir üst göreve talip olmuş demokratik bir şekilde ve kongre sırasında İstanbul'u daha iyi nasıl yöneteceğini anlatan ve bunun dışında bir başka tartışmayla meşgul olmayan bir adaya görevi verdi delegelerimiz."

ÇELİK: PARTİ İÇİ DEMOKRASİNİN YAŞATILMASININ BİR GÜZELLİĞİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise açıklamasında, "CHP kongreleri basında başka boyutlarıyla tartışılmaya çalışılıyor. Ancak bu parti içi demokrasinin yaşatılmasının bir güzelliğidir. Zaman zaman kongrelerde o anın heyecanıyla tansiyon yükselebiliyor, bazen ifade edilmemesi gereken cümleler de kullanılabiliyor. Ama buradan başka sonuçlar çıkarmak, CHP'yi zayıf göstermeye çalışmak doğru olmuyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZEL: HER ALANDAKİ VESAYETİ REDDEDİYORUM"

Bir basın mensubunun, İstanbul kongresinde kazanan listenin kendisini desteklediği yorumları sorulan Özel, şu cevabı verdi:

"Ben her alandaki vesayeti ve vesayet savaşını reddediyorum. Bana ve sayın Başkan'a (Özgür Çelik) geçmişte çeşitli yakıştırmalar yapıldı. Sayın Başkan'ın kimin adayı olduğuna ilişkin Atatürk'ün resmini kaldırdığı cevap konuşmasını çok beğendim. İstanbul İl Kongresi'ne önce katılmayı düşünüyordum, sonra baktım ki bir grup bu kongreyi erken kurultaya çevirmeye çalışıyor. İstanbul İl Kongresi, İstanbul İl Örgütü'nün kongresidir.

Bu kongrenin gelecek açısında sonuçları, gelecekte görülecek, bugünden o konudan sayılar konuşmak yerine kongrenin bugün İstanbul açısında doğurduğu sonuca bakmak lazım. Kongrede kim görevlendirdi ve görevlendirilirken ne dedi. Ben ona bakıyorum."