Özgür Özel, kalem kalem anlattı: AKP iktidarı 20 yılda emeklinin cebinden ne çaldı?

CHP lideri Özel, AKP eliyle emeklinin tenceresinden çalınanları kalem kalem anlattı. 2003 ve 2023 yılları arasındaki alım gücü üzerinden örnekler veren Özel, "Recep Tayyip Erdoğan emeklinin mutfağından, kilerinden, sofrasından bunları çalmıştır" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin bugünkü TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada iktidarın ekonomi politikasını eleştirerek, en büyük zorluğu emeklilerin çektiğini ifade etti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını "Emekliler Yılı" ilan ettiğini hatırlatan Özel, hükümetin emeklilerle dalga geçtiğini, emekli olduktan sonra rahat etmesi gereken kesimlerin ekonomik olarak sıkıntıda bulunduğunu dile getirdi.

Dana, koyun, tavuk eti, zeytinyağı, patlıcan ve zeytine gelen fahiş zamlara işaret eden Özel, gerçek enflasyonun hesaplandığında yüzde 127 olduğunu kaydetti.

AKP ELİYLE TENCEREDEN ÇALINANLAR

AKP’nin iktidara geldiği 2003 yılı ile 2023 yılları arasındaki alım gücünü örneklerle karşılaştıran Özel, 2003’te en düşük emekli maaşı 332 milyon lirayken (paradan 6 sıfır atılmadan önce) emeklinin 332 kilo makarna alabildiğini, bugünkü en düşük emekli maaşı ile ise (10 bin lira) 222 kilo makarna alınabildiğini söyledi. Özel, "166 kilo pirinç alabiliyormuş emekli maaşıyla şimdi 126 kilo alabiliyor. 55 litre zeytinyağı alırken 44 litre zeytinyağı alıyor. 37 kilo dana eti alırken, 30 kilo dana eti alıyor" diye konuştu.

Erdoğan’ın, göreve geldiği yıldaki kadar emekli maaşı vermesi durumunda verdiği örnekler kadar fazlasının hala emeklinin mutfağında olacağını kaydeden Özel, "Erdoğan emeklinin mutfağından, kilerinden, sofrasından bunları çalmıştır" diye konuştu.

Özel, özetle şunları söyledi:

"Değerli emeklilerin durumun görmek için şuna bakalım. Ocak 2003’te en düşüm emekli maaşı 332 milyon lirayken, 6 sıfır atılmadan önce. 2024’te Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘müjde’ diye verdiği ve gelecek ay verilecek 10 bin lirayla, 332 kilo makarna alıyormuş emekli. Tayyip Erdoğan geldiğinde, şimdi 222 kilo alıyor. 166 kilo pirinç alabiliyormuş emekli maaşıyla şimdi 126 kilo alabiliyor. 90 kilo beyazpeynir alırken 80 kilo alabiliyor. 2 bin 553 yumurta alırken 1834 yumurta alıyor. 55 litre zeytinyağı alırken 44 litre zeytinyağı alıyor. 37 kilo dana eti alırken, 30 kilo dana eti alıyor. İşte hesap ortada. AKP eliyle 22 yılda emeklinin tenceresinden çalınan 110 kilo makarnadır, 719 adet yumurtadır, 40 kilo pirinç, 11 litre zeytinyağı, 10 kilo beyaz peynir, 7 kilo dana etidir. Eğer Tayyip Erdoğan geldiği zamanki kadar emekli maaşı verseydi, bu kadar fazlası herkesin mutfağında, buzdolabında, kilerinde olacaktı. Recep Tayyip Erdoğan emeklinin mutfağından, kilerinden, sofrasından bunları çalmıştır."