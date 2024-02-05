Özgür Özel: Laiklik ilkesinden asla vazgeçmeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, laiklik ilkesinin Anayasa'ya girişinin 87'nci yıldönümüne ilişkin mesajında, "Cumhuriyet devrimlerinden ve laiklik ilkesinden asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, laiklik ilkesinin Anayasa'ya girişinin 87'nci yıldönümüne ilişkin mesaj paylaştı.

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Laiklik ilkesinin Anayasaya girişinin 87'nci yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinden, Cumhuriyet devrimlerinden ve laiklik ilkesinden asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Laiklik ilkesinin Anayasaya girişinin 87'nci yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinden, Cumhuriyet devrimlerinden ve laiklik ilkesinden asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz. pic.twitter.com/t5ERGg3K8q — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 5, 2024

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan, açıklamasında, "İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık, esasında dininin bizatihi kendisine husumettir" demişti.

Erdoğan, şunları söylemişti: "Şeriata yönelik sergilenen pervasızlıkların gerisinde cehalet ve bilgisizlik hastalığı var. Ülkemizde en azından bir kesimin içinde bulunduğu cehalet karanlığında daha fazla boğulduğunu görmekten üzüntü duyuyoruz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ın şeriat sözlerine şu yanıtı vermişti:

"Her şeyin başladığı yerdeyiz. Burda olan veya burada olamayan ancak kalbi burda olan siz değerli yoldaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Birileri bize hakaret ediyor, saldırıyorlar, hiçbir şey olmasa bile ortaya bir tartışma atmaya çalışıyorlar. Sen şeriat tartışmasından bu ülkede ne elde edeceksin? Zamları, pahalılığı konuşmak istemiyorlar.

Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum; açlığın, yoksulluğun olduğu bir yere Erdoğan'ın suni gündemlerine katılmayacağız.

Cevap da vereyim; şeriat dediğin kurallar 'pozitif hukukun yerinde olsun' dersen iyi düşün... Hırsızlığın cezasının ne olduğunu biliyorsun. Uygulanırsa bir tane parmağın, elin, dilin kalmaz senin dilin... O yüzden şeriat, saltanat diyip kendisine son halife diye slogan attırdığın kimsenin kafasını karıştırma."