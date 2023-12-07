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Özgür Özel, Norveç Büyükelçisi'ni CHP Genel Merkez'de ağırladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Norveç’in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder'ı CHP Genel Merkezi’nde kabul etti.

Güncel
  • 07.12.2023 18:14
  • Giriş: 07.12.2023 18:14
  • Güncelleme: 07.12.2023 18:17
Kaynak: ANKA
Özgür Özel, Norveç Büyükelçisi'ni CHP Genel Merkez'de ağırladı
FOTOĞRAF: ANKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Norveç’in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder'ı CHP Genel Merkezi’nde kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Norveç’in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder’ı CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. Görüşmede Özel’e, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.

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