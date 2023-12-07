Özgür Özel, Norveç Büyükelçisi'ni CHP Genel Merkez'de ağırladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Norveç’in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder'ı CHP Genel Merkezi’nde kabul etti.
Kaynak: ANKA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Norveç’in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder'ı CHP Genel Merkezi’nde kabul etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Norveç’in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder’ı CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. Görüşmede Özel’e, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.
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