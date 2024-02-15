Özgür Özel: O maden derhal kapatılmalıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan İliç'teki madende meydana gelen çökme olayına ilişkin Çöpler Altın Madeni'nin yerli ortağı Çalık Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Başdanışmanı Hakkı Akil'in, "Operasyonel sorumluluğumuz yok, sadece finansal yatırımcıyız" ifadelerine yanıt verdi. Özel, "Edilen kardan pay alıyorsanız, orada yapılan her şeyden sorumlusunuz. Milletin canı pahasına orayı sömürenler sorumluluktan kaçamaz. O maden derhal kapatılmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan'daki maden faciasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel açıklamasında, Çöpler Altın Madeni'nin yerli ortağı Çalık Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Başdanışmanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Akil'in, "Operasyonel sorumluluğumuz yok, sadece finansal yatırımcıyız" sözlerine yanıt verdi.

Partisinin İzmir aday tanıtımının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özgür Özel, "Yüzde 80 yabancı bir şirketin, yüzde 20 kendilerinin hissesi. Buraya finansal bir yatırım yapıyorsunuz. Edilen kardan pay alıyorsanız, orada yapılan her şeyden sorumlusunuz. Hukuk bunu söyler, vicdan bunu söyler" ifadesini kullandı.

Özel, "Şimdi kendilerini bu işte sıyırmaya çalışmaları, milletin canı pahasına orayı sömürenler sorumluluktan kaçamaz. O maden derhal kapatılmalıdır" dedi.

"İLİŞKİLER AĞINA İLİŞKİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel şunları söyledi:

"Soma'da göstere göstere gelen facia ve hayatını kaybedenlerin benzer hikayeleri var. Orada bir çatlak oluşmuş ve işçiler orada bir araştırma yapıyorlar. 9'uncu isim de bildiğiniz gibi aracın içinde. Ümit ederiz, kendilerine yaşam alanı oluşturabilecek bir yerlerdedirler. Validen düzenli olarak bilgi alıyoruz. Kamuoyunun daha sık bilgilendirilmesi gerekiyor.

Bu konuda TTB’nin heyetlerine izin verilmelidir. Meslek odalarının bölgede araştırma yapmasına imkan tanımak gerekmektedir. Ayrıca çok tali görülmekle birlikte bu madenin kapasite artış raporunun altında Murat Kurum’un imzası var. Sen 3-4 kat kapasite artışı çevreye zarar vermez diye imza atmışsın.

Ayrıca 2021 yılında bu madendeki sızıntıyı hep birlikte takip etmiştik. Ceza kesildi, sonra yine çalışmaya başladı. Birkaç ay sonra vergi borcu affedildi. Şirketin vergi borcunu silmek onları ödüllendirmektir. Bu tamamen bilgiye dayalı bilgilerdir.

Endişe yaratacak ilişkiler ağına ilişkin çalışmaları yürütüyoruz.

PARTİ İÇERİSİNE MESAJ

Önceki dönem belediye başkanlarımızın emekleri başımızın tacıdır. İzmir, CHP'nin muhteşem belediyeciliğini görecek. Partiye küsmeyip canla başla çalışanlara teşekkür ederim. Randevu isteyen herkesle görüştük. Tunç beyle üç kez görüştük. Bundan sonraki süreçte bu arkadaşların deneyimlerinden yararlanacağız. İlin ilçenin raporlarına göre bir karar veriyorsunuz. 40 kişiden birini seçiyorsunuz. Geri kalan 39 kişi küserse, çalışmazsa burası parti olmaz."

"BUNDAN SONRA DEĞİŞİM YOK"

Karaburun ve Çiğli'deki aday değişimleri hakkında da konuşan Özgür Özel, "Partilerde değişim olur. 9 tane kadın aday var. İzmir bugüne kadar en fazla 6 belediye başkanına sahip oldu. 1 Nisan'da ise 9 kadın belediye başkanı olacaktır" dedi.

Özel, bir basın mensubunun "Çeşme'de bir değişim söz konusu olur mu?" sorusuna "CHP adaylarını tanıtmıştır. Bundan sonraki değişim AKP'li belediye başkanlarıyla adaylarımızın devir teslimi arasındaki değişimdir. Bir başka değişim yok" dedi.