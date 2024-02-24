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Özgür Özel, Pevrul Kavlak için taziye mesajı yayınladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak için başsağlığı mesajı yayımladı.

Güncel
  • 24.02.2024 22:51
  • Giriş: 24.02.2024 22:51
  • Güncelleme: 24.02.2024 22:55
Özgür Özel, Pevrul Kavlak için taziye mesajı yayınladı
ANKA

CHP Genel Başkanı, hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası'nın Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak için X hesabından bir başsağlığı mesajı paylaştı.


 Özel'in başsağlığı mesajı şöyle:
 
"Vefatını üzüntüyle öğrendiğim TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası'nın Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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