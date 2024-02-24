Özgür Özel, Pevrul Kavlak için taziye mesajı yayınladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak için başsağlığı mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı, hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası'nın Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak için X hesabından bir başsağlığı mesajı paylaştı.

Vefatını üzüntüyle öğrendiğim TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası'nın Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/vXwTWtYtLy — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 24, 2024



Özel'in başsağlığı mesajı şöyle:



"Vefatını üzüntüyle öğrendiğim TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası'nın Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."