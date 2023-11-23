Özgür Özel: Sol politikalarla sağa açılacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'nin sağcılarla düşman olmadığını ancak sağa açılma yönteminin hatalı olduğunu belirten Özel, bunu sol politikalarla yapacaklarını söyledi. Küskün CHP seçmeninin değişime kredi açtığını ifade eden Özel, HEDEP ve İYİ Parti ile yapılacak görüşmeler ve Pervin Chakar konseri hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gazete Duvar'a konuşan Özgür Özel, duygusal kopuş meselesinin parti yönetiminin değişmesiyle hallolduğunu vurgulayarak "Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni ve küskün muhalif seçmen bu değişime bir kredi açtı" dedi.

CHP'nin 'sosyal demokrat' kimliğiyle kendisini halka anlattığında sözünü ettiği yüzde 25'lik cam tavanı tuzla buz edebilecek potansiyele sahip olduğunu ifade eden Özel, sağ siyasete sol politikalarla ulaşacaklarını söyledi:

"O yüzden biz bugün sağa oy verenlere açılacağız ama sol, sosyal demokrat, eşitlikçi, adil, onlara sahip çıkan, onların yoksulluğuna, işsizliğine, güvencesizliğine itiraz eden bir yerden açılacağız. Sol politikalarla sağa açılacağız. Adına illa sol demek durumunda değiliz. Ama örneğin DİSK'le birlikte savunduğumuz 'vergide adalet' 20 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Emin olun o 20 milyonun 16 milyonu AK Parti'ye oy vermiştir."

"KIŞ GEÇER, KÜRT YEDİĞİ AYAZI UNUTMAZ"

İktidarın yeni ittifak arayışlarında olması halinde İYİ Parti ve HEDEP ile görüşme ihtimali de sorulan Özgür Özel, şu yanıtı verdi:

"Bu ülkenin muhalefeti Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve MHP'nin onları hangi ayazlarda bıraktığını unutmaz. Örneğin kongrelerinin yargı oyunlarıyla, saray müdahalesiyle iptal edilmesini milliyetçi seçmen unutmaz. 'Türkiye'de herkes eşittir ama Kürtler daha az eşittir', 'Kürtlere belediye başkanı seçtirmeyiz'i Kürt seçmen unutmaz. Yani kış geçer kurt yediği ayazı unutmaz, Kürt de yediği ayazı unutmaz."

İYİ PARTİ İLE İTTİFAK GÖRÜŞMESİ

İYİ Parti ile yerel seçimlerde ittifak olup olmayacağı hakkında da konuşan Özgür Özel, "İYİ Parti iş birliği yapmama konusunda kararlıysa buna saygı duymak durumundayız. Kimse bize mecbur değil. Ama ben benim seçmenime iş birliği yapmamayı ya da onun önünü tıkamayı anlatamam. O yüzden üstüme düşen ne varsa onu yapacağım" dedi.

HEDEP'İN TALEBİ HAKLI

HEDEP'in şeffaf görüşme talebini haklı bulduğunu belirten Özel, "Eğer HEDEP'le bir görüşme yapılacaksa kamuoyu bunu bilecek. Bir iş birliği olacaksa, örneğin bizim adımıza bazı yerlerde fedakarlıklar yapılacaksa, bazı seçim çevrelerinde bizim olmamamız gibi şey söz konusu olacaksa bunu kamuoyu bilecek" diye konuştu.

CHAKAR KONSERİ: YİNE OLSA YİNE GİDERİM

Kürt sanatçı Pervin Chakar konserine gitmesinin ve Chakar'ın elini öpmesinin bazı kesimler tarafından eleştirilmesine de yanıt veren Özel, şunları söyledi:

"Hiç pişman değilim. Pervin Chakar'ı biliyordum ama hiç canlı dinlememiştim. Ben konsere gittim, pişman değilim. Dinledim, çok keyif aldım. Bir daha bir fırsat olursa yine dinlerim. Ben bir kadın sanatçının çiçek verilirken elini uzattığında elini öpmenin hiç yanlış bir şey olmadığını düşünüyorum. Pervin Chakar'ın elini öpmeyi, sanata, sanatçıya ve taşıdığı kimliklere verilen değer olarak görüyorum."