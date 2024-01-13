Özgür Özel: Sorumluların arkasına dizilmemeye, itiraz etmeye devam edeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin hayatını kaybetmesinin nedeniyle düzenlenen olağanüstü MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Özel, "Sorumluların arkasına dizilmemeye, itiraz etmeye devam edeceğiz" dedi. Erdoğan'ın başkanlık yaptığı güvenlik toplantısını işaret eden Özel, "Güvenlik toplantıları saraylarda yapılırken, acılar çadırlarda, yoksul evlerde yaşanıyor" diye konuştu. Özel, ayrıca, geçtiğimiz günlerde 12 askerin hayatını kaybetmesinin ardından TBMM'de imzalanan ancak partisinin imzalamadığı bildiriyi de hatırlatarak "O gün atılan imzalar dün akşamki şehitlere engel oldu mu?" ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Irak'ta 9 askerin hayatını kaybetmesi nedeniyle gerçekleştirilen ardından olağanüstü MYK toplantısı ardından basın açıklaması yaptı.

Özel, asker ölümleri hakkında "Sorumluların arkasına dizilmemeye, itiraz etmeye devam edeceğiz" dedi.

Hayatını kaybeden bir afetzede askerin ailesinin yaşadığı çadıra ilişkin de konuşan Özel, "Ev yok, konteyner var, konteyner buz gibi ve mecburen çadırın içini ısıtarak çadıra geçen bir şehit ailesi. Şehit ailesinin içinde bulunduğu durum ortaya çıkınca çadıra bayrak asmaktan utanmışlar, hemen dezenformasyon diyorlar" diye konuştu.

Özel'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Son bir ayda 25 ailenin evine ateş düştü. İktidar partisi uyarıları dinlemek ve önlem almak yerine ezberlerini tekrar etti.

Aynı üs bölgesinden 19 şehidimiz var. Birer gün arayla 12 şehit verdiğimizde CHP olarak milli yas ilan edilmesini ve meclisin bilgilendirilmesini istedik. Bölgedeki endişelerimizle ilgili iktidara sorular yönelttik. “Artık yeter!” dedik.

“20 aydır Pençe-Kilit harekatının durumu ve hedefleri nedir? İstihbarat zafiyeti var mıdır? Mevsimsel koşullar sebebiyle ilave tedbirler alınıyor mu? Askeri sağlık sistemi ilga ediliyor mu? Askeri hastanelerin kapatılması bu zafiyette etkili midir?” sorularını özellikle sorduk. 18 gündür tek bir yanıt alamadık.

Kaymakam gidip acı haberi çadırda veriyor ama güvenlik toplantısı sarayda yapıyor. İktidar artık sorumluluğunu gizlemeyecek. Artık yeter bu milet susmayacak. Şehidin acısı üzerine konuşayalım diye diye yeni şehitler geliyor. Bunlara sessiz kalmak milliyetçilik falan değildir. Bunlara susmamak milliyetçiliktir.

Bugün 7 saat süren MYK toplantımız ardından durumu değerlendirdik. Bidirimizi yayınladık. Sorumluluk sahipleri ile aynı bildirinin altına imza atmayacağız, A4 kağıdının altında buluşmayacağız.

Her ne kadar ilan etmeseler de, o haklarını 92 yaşındaki Suudi Kralı için kullasalar da yarın yas içindeki milletimizle olacağımız için mitingimizi iptal ettik. Yarın şehitlerimizin yasını tutacağız.

Ayrıca yarın Milli Güvenlik Kurulu Danışma kurulumuzu toplantıya çağırdım. Bu 11 kişilik komisyonun içinde 6 güvenlik uzmanı asker bulunuyor.

Yandaşlarınızı sosyal medyada, hatta kutsal ibadethanede üzerimize saldınız. Peki şimdi ne oldu? O gün atılan imzalar dün akşamki şehitlere engel oldu mu? Biz evlatlarımızın kanı yerde kalmasın demek yerine kanları akmasın diyoruz. Konforlu kaloriflerli evlerinden tweet atmakla olmuyor. Eksi 14 derecede can veriyor o çocuklar.

Şehidimizin Kahramanmaraş'taki evi... Müslüm Özdemir'in ailesinin çadırda yaşadığını Vali Beye yalanlatıyorlar. Ev yok, konteyner var, konteyner buz gibi ve mecburen çadırın içini ısıtarak çadıra geçen bir şehit ailesi. Şehit ailesinin içinde bulunduğu durum ortaya çıkınca çadıra bayrak asmaktan utanmışlar, hemen dezenformasyon diyorlar.

Bugün susarak, bugün sessizlikle durulacak gün değildir. Artık bu düzen değişecek. Sorumlular sorumluluklarını yerine getirene kadar bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz."

Yarın saat 17.00’de Dışişleri Komisyonumuzu da toplantıya çağırdım.

Öte yandan NATO’nun görevi bir üyesinin güvenlik tehditlerine karşı korumaktır. NATO’nun bu konudaki çalışmalarını da yakından takip ediyoruz. NATO’nun en büyük üyesi Amerika’dan tutun en yeni üyesine kadar herkesi bağladığını belirtmek isterim.

Bugün susarak, ezberleri tekrarlayarak, hiçbir şeyi değişmeyeceğini kabul ederek durulacak gün değildir. Bu düzen değişecek."