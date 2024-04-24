Özgür Özel: Taksim'i 1 Mayıs'a açın, emekçilerin elini havada bırakmayın!

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan CHP lideri Özel, Taksim'in 1 Mayıs'a açılması için iktidara çağrı yaptı. Özel, "Meydanı açın, özgüvenli olduğunuzu gösterin. Emekçilerin elini havada bırakmayın" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine partisine katılacak yeni milletvekillerini duyurarak başlayan Özel, İYİ Parti'den istifa eden Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun CHP'ye katıldığını açıkladı. Devamla partisinin "genç üye" çağrısına yönelik konuşan Özel, Muhammet ve Mustafa isimli ikiz gençlerin CHP üyesi olduğunu bildirdi. Kürsüde gençlerle poz verdi.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Ayşe Hanım çağrımıza uydu ve baba evine geldi. Bugün buradan yerel seçimde sadece CHP'nin değil Türkiye ittifakının kampanyasını yürüttüğümüz için başlatmamıştık şimdi buradan tüm gençleri tüm kadınları Türkiye'de hangi siyasi görüşte olursa olsun artık umudun değişimde olduğunu, artık hep birlikte baba ocağına gelmenin, niye baba ocağının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti olduğu için baba ocağı, çünkü başın sıkışınca dönebilirsin bilirsin ki çayı demlidir çorbası kaynamaktadır bacası tütmektedir, ben o bacağı tüttüren başta 81 ildeki il başkanıma, ilçe başkanlarıma kadın kollarından ilçe başkanlarına gençlik kollarına kadar yeni bir üye kampanyasını başlatıyoruz, hep birlikte baba ocağının kapılarını ardına kadar açıyoruz. CHP’ye üye olmayan ama ilgi duyan gençlere buradan sesleniyorum, gelin kaydolun siyaset yapın size çok ihtiyacımız var."

"3 ALANDA ADALETİ SAĞLAYACAĞIZ"

3 alanda adalet sağlamak için çalışamaya devam edeceklerini kaydeden Özel, bunları; hukukun üstünlüğü, sosyal adalet ve ekonomik adalet olarak tanımladı. Özel, "Sonuna kadar çalışacağız, mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün yaklaştığını anımsatan Özel, "Taksim 1 Mayıs'a açıldığında övünenler şimdi yasaklıyorlar. Polise kanunsuz, Anayasa'ya aykırı emirler veriyorlar" diye konuştu. Özel, "Yargı, 'Taksim 1 Mayıs'ta açık olsun' derken hala kapalı tutmak bir kompleksten, kaygıdan başka bir şey değil" dedi.

Karar alıcılara seslenen Özel, "Meydanı açın, özgüvenli olduğunuzu gösterin. Emekçilerin elini havada bırakmayın" şeklinde konuştu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz bu ülkeye adalet gelene kadar, bu ülkede herkes kendini eşit yurttaşlar olarak hissedene kadar, önce açlığı sonra da yoksulluğu bitirene kadar sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti bir anayasa devletidir. Sahip çıktığımız maddeler arasında elbette eleştireceğimiz maddeler olabilir. Herkes bu anayasaya bağlı olacak. İşine gelen kısımları alıp işine gelmeyen kısımları alırsanız o zaman beka sorunu olur. Bu ülkedeki en sade yurttaştan Cumhurbaşkanına kadar herkesin anayasaya uyması gerekir.

İKTİDARA 1 MAYIS ÇAĞRISI

1 Mayıs Taksim'de kutlanması gereken hak olan işçi bayramıdır. 1 Mayıs'ta işçiler Taksim'e çıkmak istiyorlar. Şimdi yasaklıyorlar izin vermiyorlar. Kendisi de bir emekçi olan polise kanunsuz emirler veriyorlar. DİSK Anayasa Mahkemesi'ne gitti kazandı ama hala açmıyorlar. Siz Taksim Meydanı'nı egemenliğiniz bayrağı olarak görürseniz siz aslında muktedir değilsiniz demektir. İşçiler orada hakkını arıyorsa sonra da evine dönüyorsa siz muktedirsiniz demektir. Taksim'i 1 Mayıs'a açın. İçeriye bir tek 1 Mayıs dışı pankart sokmayıp kutlanmasına izin vermek bugünkü iktidarın kendi için yapabileceği en doğru iştir. Yasaklarsanız belki bir gün başka bir 1 Mayıs'a bırakırsınız. Ama o zaman siz iktidarda olmazsınız. Taksim'i 1 Mayıs'a açın 31 Mart'ın mesajını aldığınızı gösterin.

"ÇETİN DOĞAN'I HAPİSHANEDE TUTMAK YAKIŞMAZ"

Maalesef bir diğer tatsız husus, 83 yaşındaki Çetin Doğan'ı Silivri Cezaevine naklettiler. Bu zor günlerinde kendisini hapishanede tutmak yakışmaz. Bu da muktedirlik değil, bu güçsüzlüktür. Hasta ve tutuklular raporuna bakın. Biz hazırlamıştık. Meclis'e getirelim konuşalım. Bir komisyonun kurulmasını talep edelim. Tüm siyasi partileri hasta tutuklu ve hükümlüler konusunda duyarlılığa davet ediyorum.

"100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASININ YAPILMASI GEREKİYOR"

1 milyondan fazla atanmayan öğretmen var. 2002'de 68 bin öğretmen varsa bugün Erdoğan'ın atamadığı 1 milyon öğretmen vardır. Sayın Erdoğan bir miktar atama yapacağız dedi. Bu rakam 23 bin 900'dür. Maalesef gençleri çok üzdü. 100 bin öğretmen atamasının yapılması gerekiyor.

Hatay çok yüreğimizi yaktı. 6 Şubat'ta yüreğimizi yakan yangın sönmez. Yerel seçimlerde Hatay'da millet iradesi gasp edildi. Bir tek torba açılmadı. Biz Hatay'a sahip çıkacağız. Hatay'ı yüzde 60 ile almayı buradan ant içiyorum. Hatay'da 7 ilçede rezerv alan krizi yaşanmakta. Zemin sağlamsa oraların rantla çevrilmesine izin vermeyeceğiz. Hatay'ın hakkını yedirmem.

"MESUT KOCAGÖZ'Ü ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTURUN"

Antalya Kepez'deki teleferik kazasında maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Başkanımız (Mesut Kocagöz) kendisinden sonra 3 kez denetlenmiş kazadan sorumlu. Şimdi yeni bir video çıktı. Görevli sistemi açmaması gerekirken manuel çalıştırıyor ve kaza oluyor. Sistemi manuel kapatıyor. Yeni bir itiraz yapacağız.

Çorlu Tren Katliamı davası yarın. Yarın annelerin haykırışlarına eşlik etmek için yürüyeceğim. Çorlu annelerini yalnız bırakmayın."