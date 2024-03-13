Özgür Özel uyardı: Acı reçete geliyor

CHP lideri Özel, Ödemiş'te halk buluşmasında konuştu. 31 Mart seçimlerinin önemine dikkati çeken Özel, "Bu seçim aynı zamanda ülkeye yönetenlere mesaj verecek bir seçim. Pahalılıktan şikayeti olan herkes bu hükümete bir sarı kart gösterirse o zaman bir umut var" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Ödemiş ilçesinde açıklamalarda bulundu.

Ekonomik sorunlara dikkati çeken Özel, "1 Nisan'da bu hükümet, 'bu kadar zam yaptım, bu kadar eziyet çektiler yine de oy verdiler' derse bunun dönüşü yok ama bir gün önce yapacak bir şey var. 31 Mart günü önünüzde bir sandık var. Bu seçim aynı zamanda ülkeye yönetenlere mesaj verecek bir seçim. Pahalılıktan şikayeti olan herkes bu hükümete bir sarı kart gösterirse o zaman bir umut var" ifadelerini kullandı.

Alım gücünde yaşanan düşüşe dikkati çeken Özel, sorumlunun AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bundan sonraki süreç artık geneldeki iktidarın gücünün yerelle dengelenmesi sürecidir. 4 yıl seçim yok. Acı reçete geliyır ve hiç kimsenin şüphesi olmasın; bu ülkede kemeri 5'li çete sıkmıyor, acı reçeteyi koca koca holdingler içmiyor.

Erdoğan başbakan olduğunda en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücret seviyesindeydi. Erdoğan bu düzeni bozmasaydı bugün en düşük emekli aylığı 26 bin lira olacaktı. Bugün aldığınız 10 bin lira 2,5 çeyrek altını zor karşılıyor.

2015’te Sayın Kemal Kılıçdaroğlu emekliye iki bayramda 1 maaş ikramiye dedi. 7 Haziran’da emekli gücünü gösterdi oylarını AK Parti’ye vermedi, çoğunluğu kaybetti. 1 Kasım’da seçimlere giderken bende vereceğim dedi AK Parti. 2018’de ise bin TL verdi. Beğenmediğimiz bin TL bayram ikramiyesi 24 kilo dana kıyma alınıyordu. Bugün 3 bin TL yaptı ikramiyeyi, 6 kilo dana kıymayı zor alıyor.

Dün akşam döndük baktık. Erdoğan ilk geldiğinde üniversiteliye verilen kredi 300 TL. Kendisi bugün 2 bin TL veriyor. ‘300 TL nere 2 bin TL nere’ diyor. 2014’de 300 TL ile 333 gevrek alınıyor. Bu seneki 2 bin TL ile 200 tane İzmir gevreği alınıyor. Öğrencinin cebinden 133 gevrek çalıyorlar her ay. 2014’te 300 TL ile 500 boyoz alınıyor. 2 bin TL’lik kredi ile 200 boyoz alınıyor. Öğrencinin cebinden 300 boyozu Recep Tayyip Erdoğan almıştır. Bu hesap böyle biline…

Bir asgari ücret Saray'da 55 saniyede harcanıyor. Dün ilan edilen işsizlik son 32 ayın en yüksek rakamı.

Bir tarafta her gün birbirine benzeyen Cumhur İttifakı var. Bir de yanlarına kimi almışlar? HÜDAPAR. Onların ittifakı korku ittifakı."