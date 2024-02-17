Özgür Özel ve EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında bir araya geldi.

CHP lideri Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ile CHP TBMM Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır eşlik etti.

Seyit Aslan'a ise EMEP milletvekilleri Sevda Karaca ve İskender Bayhan eşlik etti.

Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.