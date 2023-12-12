Özgür Özel, yarın DEM Parti'yi ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın DEM Parti'yi ziyaret edecek. Yerel seçimlerin gündeme gelmesi beklenen görüşme, DEM Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın saat 12.30'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ni (DEM Parti) ziyaret edecek.

Özel'in ziyareti, DEM Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Görüşmede 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

DEM PARTİ'NİN YEREL SEÇİM TAVRI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 4 Aralık'ta MYK'nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girmesi eğiliminin öne çıktığını, bu kararın PM'ye sunulacağını ifade etti.

Doğan, “Türkiye’nin her yerinde yerel seçimlere adaylarımızla girme eğilimi ortaya çıktı. Bu karar PM’de değerlendirilecek” açıklaması yaptı.

Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 6 Aralık'ta İstanbul'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.

Yerel seçimlerde İstanbul’un kendileri için özel olduğunu ve kentten yoğun şekilde oy aldıklarını dile getiren Bakırhan, bununla birlikte İstanbul için ayrı bir plan yapmadıklarını belirtmişti.

Bakırhan, “Yoğun Kürt nüfusunun yaşadığı, en fazla oy aldığımız kentlerden birisidir. İstanbul bizim için de önemlidir, kıymetledir. Biz genel bir çerçeve ortaya koyduk, İstanbul da bunun içindedir. İstanbul’a ayrı bir parantezimiz yok” demişti.

Genel olarak yerel seçimlerde “sağcı, milliyetçi bir adayı kesinlikle desteklemeyeceklerinin” altını çizen Bakırhan, “Herkes İstanbul’u konuşuyor ama Ankara’da biz olmadan kazanma şansı yoktu. Mansur Yavaş’a bile oy verdirdik” ifadelerini kullanmıştı.

Bakırhan, seçimlere bağımsız girme yönündeki eğilimlerinin bir taktik olmadığının, pazarlık amacı taşamadığını belirtmişti.