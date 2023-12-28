Özgür Özel’den Roboski paylaşımı: Bu katliamı tüm sorumlular yargılanana kadar unutturmayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Uludere'de 12 yıl önce bombalanarak katledilen 34 sivil yurttaşımızı rahmetle anıyorum. Bu katliamı etkili soruşturma yapılamadığı için korunan tüm sorumlular yargılanana ve gerçekler açığa çıkana kadar unutturmayacağız" açıklamasında bulundu.

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ANKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel X hesabından yayınladığu mesajla 28 Aralık 2011'de Uludere'de savaş uçaklarıyla bombalanarak katledilen 34 sivili andı. "UNUTTURMAYACAĞIZ" CHP lideri Özel paylaşımında "Uludere'de 12 yıl önce bombalanarak katledilen 34 sivil yurttaşımızı rahmetle anıyorum. Bu katliamı etkili soruşturma yapılamadığı için korunan tüm sorumlular yargılanana ve gerçekler açığa çıkana kadar unutturmayacağız." ifadelerini kullandı. CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Roboski için adalet istedi