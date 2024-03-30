Özgür Özel’den seçim öncesi yurttaşlara çağrı

İktidarın seçim sonrası acı reçete uygulayacağına dikkat çeken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hükümete 31 Mart’ta, sandıkta “sarı kart” gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak seçmenleri sandığa çağırdı. Özel ayrıca, emeklileri de ses çıkarmaya davet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçime bir gün kala, tüm seçmeni sandık başına "demokrasi şölenine" katılmaya çağırdı.

Özel, seçimden sonra başında Yılmaz Büyükerşen’in olacağı eşgüdüm ve denetim komisyonu kurulacağını, emekliler ve tüm zor durumda olan kesimler için çalışma yürüteceklerini dile getirdi.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'e konuşan Özel, "Başarılı bir süreç geçirdiniz mi?" sorusuna karşılık, "Ankara’da aday tanıtım toplantımızı gerçekleştirdiğimizden itibaren sürekli sahadaydım. 17’si büyükşehir, 31 ilimizdeydim. İlçeler dahil 105 ayrı noktada miting ya da toplantı gerçekleştirdik. 31 Mart Pazar gününü bekliyoruz. Sahada, seçmende iktidardan büyük bir yılgınlık gözlemledik. Karnemizi 61 milyonu aşkın seçmenin 31 Mart günü gösterecekleri tercihleri belirleyecek. Başarılı olacağımıza inanıyoruz. Tüm seçmenleri sandığa, demokrasi şölenine davet ediyoruz" değerlendirmesi yaptı.

"ACI REÇETE" UYARISI

AKP'nin seçim sürecindeki erimesi hatırlatılan Özel, "Sizce seçmen güçlü bir dengeleme sağlayacak mı, sizin deyiminizle iktidara 'sarı kart' gösterecek mi?" sorusunu işe şöyle yanıtladı:

"AKP iktidarını 31 Mart seçimlerinde yerelde yurttaşlarımızın tercihleriyle dengelemek gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle 31 Mart seçimleri için “sarı kart” metaforunu sıklıkla kampanyamız boyunca kullandım. İktidar partisi yerel seçimden sonra kemer sıkma politikalarıyla, acı reçetelerle geliyor. Dolayısıyla 1 Nisan günü yurttaşın yapabileceği bir şey yok. Ancak 1 Nisan’ın önceki günü yani seçim günü yapılabilecek bir şey var. 31 Mart seçimleri iktidara sarı kartın gösterileceği, “Dur” deyip kırmızı ışığın yakılabileceği, hangi siyasi görüşten olursa olsun iktidarın yaptığı pervasızlıklara ‘dur’ denilebileceği seçimlerdir. 1 Nisan milletin sandıktan umudunu kesmediğini göstereceği seçimlerdir. 31 Mart seçimleri 11 ay sonra yeniden sandık karşısına çıkan iktidarın karne alacağı seçimlerdir. O yüzden 31 Mart günü yapılacak tercihler önemlidir."

"MAKSAT BAŞKA"

İstanbul İl Başkanlığı binasındaki "para sayma" görüntülerine ilişkin de konuşan Özel, "Görüntüler başka maksatlarla servis edilmiş olsa da İstanbul il Başkanlığımızın yeni bina alım sürecine ilişkin görüntüler. İktidar partisi, o görüntülerle başka bir şey hedefledi. Ancak hedefledikleri gerçekleşmedi. Süreç soruşturma aşamasında. Soruşturma sürecini bekliyoruz ve bir an önce sonlanmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.

"EMEKLİLER SES ÇIKARMALI"

Erdoğan'ın emeklilere yönelik adımları sorulan Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Meydanlarda emeklilerin içindeki durumunu detaylarla anlattık. Her gün daha fazla emeklinin meydanlarda sesimize ses olduğuna, seslerini duyurmak için yanımıza geldiğine şahit olduk. Tayyip Erdoğan ilk geldiğinde en düşük emekli maaşı 1.5 asgari ücretti. O gün en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün 2.5 çeyrek altın alınıyor. O gün en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alan emekli 5.5 çeyrek altını kaybetti. AKP sözcüleri önce Ankara mitingini işaret ettiler, fos çıktı. İstanbul’da 'müjde' dediler, fos çıktı. Son olarak, 'Temmuz ayında masaya yatırırız' dediler. Emeklileri perişan etmeyi sürdürecek demektir. Emeklileri 31 Mart’ta iktidarın kendilerini yalnızlaştıran politikalarına ses çıkarmaya davet ediyoruz."