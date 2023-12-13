Özgürlüğümüze geri döneceğiz

Haber Merkezi

İnsan Hakları Haftası kapsamında başta Adana ile Ankara olmak üzere birçok kentte eylem ve etkinlikler devam etti. KESK Adana Şubeler Platformu, İnsan Hakları Derneği ve Adana KHK Platformu, KHK’lilerin yaşadığı mağduriyete dikkat çekmek amacıyla Adana İnönü Parkı'nda açıklama yaptı.

KHK Platformu Sözcüsü Münir Korkmaz, ihraç edilenlerden 538’inin bugüne dek stres ve hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı. Korkmaz şunları aktardı: "Etnik kökenimiz, inançlarımız ve özgür şekilde düşüncelerimizi ifade ettiğimiz için suçlandık. KHK’ler iptal edilecek, bizler işlerimize ve özgürlüklerimize geri döneceğiz."