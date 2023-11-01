Özhaseki: Fahiş inşaat maliyetlerine karşı yasal düzenleme yapabiliriz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde fahiş şekilde artan inşaat maliyetlerine ilişkin konuştu. Özhaseki, "Bunun fahiş fiyat artışı olduğunu ve kabul edilemez olduğunu, piyasa gerçekleriyle uyuşmadığını ifade ettik. Gerekirse kanuni düzenleme ile bu fırsatçılığın önüne geçeceğimizi belirttik" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde fahiş inşaat maliyetlerine karşı gerekirse kanuni düzenleme ile harekete geçebileceklerini açıkladı.

Bakan Özhaseki, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Özhaseki, kentsel dönüşümle ilgili kanun teklifine ilişkin, "Önümüzdeki günlerde yasalaşacağını düşünüyorum. Yasa yürürlüğe girer girmez İstanbul ve Marmara'nın dönüşümünü bir an evvel hızlandıracağız. Dönüşüm sürecini hızlandıracak ve kentsel dönüşüme yeni bir soluk katacak Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Çalışmalarımız sürüyor, yönetmeliklerini hazırlayıp, yayınlayacağız" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören şehirlerde 200 bin konutun inşasının devam ettiğini kaydeden Özhaseki, "Şu anda yaklaşık 50 bin kadar konut ve köy evimizin inşaatını bitirmek üzereyiz. Aralık ayında Sayın Cumhurbaşkanımız ile biten konutlarımızı hak sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.



"KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNU İFADE ETTİK"

Özhaseki, afet bölgesinde inşaat maliyet artışının engellenmesi çalışmalarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde bölgede faaliyet gösteren beton firmalarıyla da bir toplantı gerçekleştirmiştik. Toplantıda, depremzedelerin mağdur edilmesine izin vermeyeceğimizi, inşa süreçlerinin fahiş fiyat artışlarıyla aksamasına asla müsaade etmeyeceğimizi vurgulamıştık. Gerçek maliyeti 1300 TL civarında olan 1 mikap betona, 'Nakliye fiyatları arttı, ekipman bulamıyoruz, agrega bulamıyoruz, işçi ve usta bulamıyoruz' gibi bahanelerle 3 bin TL'ye kadar bedel isteniyor. Bunun fahiş fiyat artışı olduğunu ve kabul edilemez olduğunu, piyasa gerçekleriyle uyuşmadığını ifade ettik. Gerekirse kanuni düzenleme ile bu fırsatçılığın önüne geçeceğimizi belirttik" diye konuştu.