Öztunç, CHP'ye geçen Elbistan Belediyesi'nin borcunu gündeme taşıdı: "Kulağıma gelenler vahim"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP’nin 51 yıl sonra kazandığı Elbistan belediyesinde usulsüzlüklere dikkati çekerek, “Bakacağız, Elbistan’ın ne kadar borcu var? Parası mı var borcu mu var? Kulağımıza gelenler vahim" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP’nin 51 yıl sonra kazandığı Elbistan belediyesindeki usulsüzlüklere dikkat çekti.

Öztunç, şunları kaydetti:

"Elbistan’ı 1500 oy oranı farkı ile aldık. Kolay değildir 51 yıl sonra Elbistan’ı kazanmak. Ekinözü’nde tarihimizde ilk kez belediyeyi aldık 206 oy farkı ile aldık. Bu seçimde tüm Türkiye’de yarışın bu kadar heyecanlı geçtiği başka yer yoktur. MHP ile yarıştık. Sonuçta 206 oy ile Harun Vicdan kazandı. Yıllardır Ekinözü’nde vatandaşa hizmet eden düğünde cenazesinde bulunan bir arkadaşımız o da başarılı olacaktır.

Pazarcık iki dönem AK Partideydi. Bu dönem orayı da 2 bin oy farkı ile kazandık. Nurhak bizdeydi, bizde olmaya devam ediyor ama Nurhak’ı da geçmişte biz 500-600 oy ile kazanırdık. Bu seçimde 2 bin fark attık. Diğer partilerin toplamı kadar fazla oy almışız Nurhak’ta.

Kahramanmaraş’ta AK Parti kaybetti. 11 ilçesin 4’ü CHP’de, 3’ü AKP’de 3’ü YRP’de 1’de İYİ Parti’de. Kahramanmaraş halkı kibire son verdi. Çok kibirlisniz çok şımardınız dedi. sizi biz çıkarttık biz indiririz dedi"

Seçimlerin ertesi günü belediyenin Elbistan’da çöp bile toplamadığını belirten Öztunç, “Biz daha mazbatayı bile almadık kardeşim ayıp değil mi, sorumluluk siz de şu anda” ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarının mazbatalarını yarın alacaklarını söyleyen Öztunç, belediyelerde yaşanan usulsüzlüklere de dikkati çekerek, “Kapalı kutu. Bakacağız, Elbistan’ın ne kadar borcu var? Parası mı var borcu mu var? Kulağımıza gelenler vahim. Kahramanmaraş’ta borcu olmayan ve kasasında para olan tek belediye Nurhak. 10 bin nüfuslu Nurhak’ta kasasında 15 milyon para var”