CHP itiraz etmişti: İlçe seçim kurulu, Körfez’de kararını verdi

CHP'nin seçim sonuçlarına itiraz ettiği Kocaeli’nin Körfez ilçesinde seçim kurulu oyların yeniden sayılması yönündeki talebini reddetti. CHP ise İl Seçim Kurulu'na itiraz etmeye hazırlanıyor.

Kocaeli’de resmi olmayan sonuçlara göre 1395 oy farkla belediye başkanlığını AKP’nin kazandığı Körfez ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sandıkların tamamına itiraz etti.

İtirazları değerlendiren İlçe Seçim Kurulu oyların yeniden sayılması talebini reddetti. CHP, kararı il seçim kuruluna taşıyacak.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AKP adayı Şener Söğüt, kesin olmayan sonuçlara göre, en yakın rakibi CHP’li Tayfun Balıkçı’nın önünde 1395 oy farkla seçimi kazanıp, belediye başkanı oldu.

CHP, sonuçların açıklanmasının ardından ilçedeki 399 sandığın tamamına itiraz etti.

Toplam 5 bin 73 oyun geçersiz sayıldığı ilçede İlçe Seçim Kurulu itirazları değerlendirip, reddine karar verdi.

“HİÇBİR MÜCADELEDEN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ”

Milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri ve avukatlar ile ilçe seçim kuruluna giden CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İl Seçim Kurulu'na giderek itiraz dilekçesini sunacaklarını duyurdu. Sarı, paylaşımında, "Körfez İlçe Seçim Kuruluna yaptığımız itiraz reddedildi. Her ne olursa olsun halkımızın seçim iradesinde şaibelere yer bırakmayacağız. Bunun için de yarın İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçemizi sunacağız. Hakkımız olanı almak için hiçbir mücadeleden geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.