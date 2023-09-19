Pakistan'da seçimlerde seçmen sayısının 127 milyon olduğu açıklandı

Pakistan'da Şubat 2024'te yapılması planlanan genel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip kişi sayısının yaklaşık 127 milyon olduğu belirtildi.

Pakistan'da Şubat 2024'te yapılması planlanan genel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip kişi sayısının yaklaşık 127 milyon olduğu belirtildi.

Seçim Komisyonu tarafından paylaşılan verilere göre, 2018'de 105 milyon 955 bin 409 olan seçmen sayısı, Şubat 2024'te yapılması planlanan genel seçimlerde 126 milyon 980 bin 272'ye yükseldi.

En çok seçmene sahip eyalet 72 milyon 300 bini aşkın kişiyle Pencap oldu. Ülkedeki eyaletlerden Sind'de 26 milyon 600 binden fazla, Hayber Pahtunhva'da yaklaşık 21 milyon ve Belucistan'da 5 milyon 200 bini aşkın seçmen bulunuyor.

Genel seçimlerde 18-35 yaş arasındaki seçmen sayısı ise 57 milyonun üzerinde.

Seçim Komisyonu henüz genel seçim tarihlerini açıklamasa da kaynaklar, genel seçimlerin Şubat 2024'te yapılacağını belirtiyor.

SON SEÇİMLER 2018'DE YAPILMIŞTI

Pakistan'da son genel seçimler, 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek görevine başlamıştı.