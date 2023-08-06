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Pakistan'da yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın Navabşah kenti yakınlarında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 22 yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı.

Dünya
  • 06.08.2023 13:50
  • Giriş: 06.08.2023 13:50
  • Güncelleme: 06.08.2023 15:23
Kaynak: AA
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Pakistan'da yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var
Fotoğraf: Press Trust of India / Twitter

Pakistan'da meydana gelen tren kazasında 22  kişi öldü, 50 kişi ise yaralandı.

Pakistan Demir Yolları Bakanı Khavaja Saad Rafik, yaptığı açıklamada, Karaçi'den Ravalpindi'ye giden Hazara Expressi isimli trenin Navabşah yakınlarında raydan çıktığını duyurdu.

Kazada ilk belirlemelere göre 22 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını belirten Rafik, kazanın "teknik bir arıza" ya da "sabotaj" sonucu meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

Kaza esnasında trende kaç kişinin olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmazken, yerel basın birçok kişinin hala vagonlarda mahsur olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini aktardı.

ESKİMİŞ DEMİRYOLU SİSTEMİ KAZALARIN ANA NEDENİ

Pakistan'ın eskimiş demiryolu sisteminde sık sık kazalar ve raydan çıkmalar meydana geliyor. Haziran 2021'de Sind'de Daharki yakınlarında iki tren çarpıştı. Kaza sonucu 65 kişi öldü ve yaklaşık 150 kişi yaralandı. Ekim 2019'da Tezgam ekspres treninde çıkan yangında en az 75 yolcu yanarak ölürken, 2005'te Ghotki'de iki trenin çarpışması 100'den fazla insan hayatını kaybetti.

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