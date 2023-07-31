Pakistan’da düzenlenen intihar saldırısında can kaybı 63’e yükseldi

Pakistan’da terör örgütü IŞİD tarafından siyasi parti kongresine düzenlenen intihar saldırısında can kaybı 63’e yükseldi.

Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Bajaur bölgesinde 30 Ağustos’ta Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F) Partisi’nin kongresine terör örgütü IŞİD tarafından düzenlenen intihar saldırısında can kaybı arttı. Yetkililer yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 63’e yükseldiğini aktararak, 123 yaralının ise tedavilerinin sürdüğünü ifade etti. Can kaybının artabileceği belirtildi.





Polis soruşturmasının ardından saldırının arkasında IŞİD'in olduğu duyurulurken patlayıcıların yapımında kullanılan malzemelerin olay yerinde bulunduğu ve adli tıp raporlarının beklendiği açıklandı.

Pakistan’da, Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ile hükümet arasındaki ateşkesin bozulmasıyla aşırılık yanlıları tarafından bu yılın başlarında Peşaver şehrinde camiye düzenlenen bombalı saldırıda 100’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.