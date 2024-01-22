Pakistan ve İran geriliminde son durum: Bakanlar bir araya gelecek

Geçen hafta başlayan sınır çatışmaları nedeniyle kriz yaşayan İran ve Pakistan, diplomatik temasları hızlandırdı. İki ülkenin Dışişleri Bakanları 29 Ocak'ta bir araya gelecek. Büyükelçiler de 4 gün içinde görevlerine dönecek.

Yıllardır birbirlerine şiddet yanlısı militan grupları barındırmakla suçlayan ve geçtiğimiz hafta sınır çatışmaları hızlanan Pakistan ve İran, diplomatik temaslarla krizi çözmeye çalışıyor.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın telefon görüşmesinin ardından Tahran ve İslamabad'ın, iki ülkenin büyükelçilerinin 26 Ocak'a kadar görevlerine dönebilecekleri konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Ayrıca Bakan Jilani'nin daveti üzerine İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın 29 Ocak'ta Pakistan'ı ziyaret edeceği kaydedildi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ KRİZ

İran, 16 Ocak'ta Pakistan topraklarına füze ve hava araçlarıyla saldırı düzenleyerek 'terör unsurlarını' hedef aldığını duyurmuştu. Pakistan da gece saatlerinde İran'ın sınır bölgesindeki bir noktayı füzelerle vurarak, teröristlere yönelik harekat yaptığını bildirmişti.

Taraflar birbirini kınarken, saldırılarda sivillerin öldüğünü, 'dost ve kardeş ülkeler' olarak birbirinin toprak bütünlüklerine saygı duyduklarını açıklamıştı.

İslamabad yönetimi, 17 Ocak'ta Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı alırken ziyaret maksadıyla ülkesinde bulunan İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.

İran, 15 Ocak’ta da terör örgütleri ve İsrail istihbaratını hedef alma gerekçesiyle Irak’ın kuzeyine füze saldırıları düzenlemişti. Iraklı yöneticiler İran’a sert tepki gösterip gerekçelerin mesnetsiz olduğunu ve egemenlik haklarını ihlal ettiğini belirtmişti.