Pakistan’da intihar saldırısı: Can kaybı 52'ye yükseldi, 130'dan fazla yaralı

Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Mastung bölgesinde Mevlid Kandili nedeniyle çok sayıda kişinin toplandığı Medine Cami yakınında düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi, 130'dan fazla kişi yaralandı. Tüm hastanelerde acil durum ilan edildi.

Pakistan’da bir cami yakınında gerçekleştirilen intihar saldırısında biri polis olmak üzere 52 kişi hayatını kaybetti.

Belucistan eyaletine bağlı Mastung bölgesinde Mevlid Kandili nedeniyle çok sayıda kişinin toplandığı Medine Cami yakınında bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Bölge sağlık görevlisi Abdul Razzaq Shahi yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 52’ye yükseldiğini belirtti.

Munim, saldırganın bir polis aracının yakınında kendisini havaya uçurduğunu aktardı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, tüm hastanelerde acil durum ilan edildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.