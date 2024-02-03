'Palalı Sabri' cinayeti soruşturması: 8 gözaltı

Gezi Direnişi'nde eylemcilere palayla saldıran "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

Gezi Parkı Direnişi'nde eylemcilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin öldürülmesine ilişkin silahla ateş eden Çetin G'nin de aralarında olduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Beyoğlu'nda önceki gün gece saatlerinde Sabri Çelebi otomobiliyle giderken, bir grup tarafından durduruldu. Çelebi'yle gruptakiler arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra gruptaki bir kişi silahla Çelebi'ye ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sabri Çelebi kaldırıldığı hastanede öldü.

Olayın ardından çevrede güvenlik önlemi alan polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin çalışmasıyla silahla ateş eden Çetin G'nin de aralarında olduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.



