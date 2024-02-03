Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

'Palalı Sabri' cinayeti soruşturması: 8 gözaltı

Gezi Direnişi'nde eylemcilere palayla saldıran "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 03.02.2024 15:34
  • Giriş: 03.02.2024 15:34
  • Güncelleme: 03.02.2024 15:42
Kaynak: DHA
'Palalı Sabri' cinayeti soruşturması: 8 gözaltı

Gezi Parkı Direnişi'nde eylemcilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin öldürülmesine ilişkin silahla ateş eden Çetin G'nin de aralarında olduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Beyoğlu'nda önceki gün gece saatlerinde Sabri Çelebi otomobiliyle giderken, bir grup tarafından durduruldu. Çelebi'yle gruptakiler arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra gruptaki bir kişi silahla Çelebi'ye ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sabri Çelebi kaldırıldığı hastanede öldü. 

Olayın ardından çevrede güvenlik önlemi alan polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin çalışmasıyla silahla ateş eden Çetin G'nin de aralarında olduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı. 

“Palalı Sabri” adıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu’nda öldürüldü


 

BirGün'e Abone Ol