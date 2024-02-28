Papa Franciscus hastaneye gitti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bir süredir grip olması sebebiyle bugün bazı tetkikler için hastaneye gittiği bildirildi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bir süredir grip olması sebebiyle bugün bazı tetkikler için hastaneye gittiği bildirildi.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, "Papa Franciscus, bugünkü genel kabul oturumunun ardından (Roma'daki) Tiberina Adası'ndaki Gemelli Hastanesi'ne giderek burada bazı tetkikler yaptırdı. Tetkiklerin tamamlanmasının ardından Papa, Vatikan'a geri döndü" ifadeleri kullanıldı.

Papa'nın, bu sabahki genel kabulde de çoğunlukla kendisinin okuduğu bazı dini mesajları yardımcılarına okuttuğu görüldü.

Papa Franciscus'un 24 Şubat'ta hafif şekilde grip geçirdiği ve o günkü programlarını iptal ettiği açıklanmıştı. Papa, hafta başında da yine rahatsızlığı sebebiyle bazı programlarını iptal etmek durumunda kalmıştı.

PAPA GEÇEN YIL SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE ETMİŞTİ

87 yaşındaki Papa Franciscus, 2023'te de bazı sağlık sorunları yaşamış ve farklı gerekçelerle birkaç kez hastaneye gitmek zorunda kalmıştı.

Franciscus, nefes darlığı şikayetiyle ilk olarak 29 Mart 2023'te Gemelli Hastanesi'ne yatmış ve burada solunum yolu enfeksiyonu tedavisi gördükten sonra 1 Nisan'da taburcu edilmişti.

Papa, daha sonra 7 Haziran 2023'te yine Gemelli Hastanesi'nde, bu kez 2021'deki kalın bağırsak ameliyatının ardından karnında kesiğe bağlı gelişen fıtık nedeniyle Laparotomi ve karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu geçirmiş, 16 Haziran'da taburcu edilmişti.

Papa, grip geçirdiği için 25 Kasım 2023'te yine aynı hastanede kontrollere tabi tutulmuştu. Papa Franciscus, Aralık 2023'te Dubai'de yapılan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) daha önce katılacağını açıklamasına rağmen grip olduğu için gidememişti.