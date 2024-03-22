'Para sayma’ görüntülerine ilişkin soruşturma: Kaftancıoğlu adliyede

Sosyal medyada gündem olan CHP'de 'para sayma' görüntüleri soruşturmasında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli' sıfatıyla Çağlayan'da bulunan İstanbul ADalet Sarayı'na ifade vermeye geldi.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan ve yandaş medyada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilişkilendirilerek haber yapılan 'para sayma' görüntüleri hakkındaki soruşturmada devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na ifade vermek için geldi.

'Şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınacak olan Kaftancıoğlu, kendisini bekleyen gazetecilere "Kolay gelsin. Beni özlemişsiniz, çıkışta görüşürüz" dedi.

Kaftancıoğlu için, geçen hafta bazı basın organlarında yer alan haberler üzerine kısa bir açıklama yapılmış, "Bazı yayın kuruluşlarında önceki dönem CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun söylediği iddia edilen ifadeler yayınlanmıştır. Söz konusu ifadeler ve haberler gerçek dışıdır. Yalan haberleri yapan ve yayanlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır" denmişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski basın danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ’şüpheli’ sıfatıyla Savcılığa ifade vermişti.

Ayrıca Braka’nın avukatı Gökhan Taşkapan 'bilgi sahibi' olarak, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ise 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti.

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da ’şüpheli’ sıfatıyla Savcılığa ifade vermeye çağrılmıştı.