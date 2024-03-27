'Para sayma' soruşturmasında Kılıç'ın ifadesi ortaya çıktı: Sorumluluk CHP İl Başkanlığı'nda

"CHP'de para sayma" görüntülere ilişkin soruşturmada Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ifade verdi. Kılıç, ifadesinde "Kampanyanın başlatılmasında ve paraların toplanmasında sorumluluk CHP İstanbul İI Başkanlığına aittir" dedi.

Yandaş medyada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilişkilendirilerek haber yapılan 'para sayma' görüntüleri hakkındaki soruşturma devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın, 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alındı. Kılıç, ifadesinde sorumluluğun CHP İl Başkanlığı'na ait olduğunu söyledi.

KILIÇ'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kılıç ifadesinde, 2019’da CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın başlattığı “Bir Tuğla da Sen Koy” bağış kampanyasına 50 bin TL bağış yaptığını, arkadaşlarından da bağış için ricada bulunduğunu söyledi.

Kılıç, “Arkadaşım Maltepe Belediye Meclis Üyesi Ercan Konak 50 bin TL, Hüseyin Kalkan 50 bin TL, avukat Vedat Ali Aydın olmak üzere toplam 200 bin TL topladım” dedi. Kılıç, bağış paralarının kendisinde toplandığını, arkadaşlarının bu konuda güvendiklerini belirterek “Topladığım bağış paraların da sürekli olarak yanımda bulunduruyordum.” şeklinde konuştu.

"BAĞIŞI BELGELEYEN HERHANGİ BİR MAKBUZ İLETİLMEDİ"

Savcının, bağış için herhangi makbuz verilip verilmediği sorusuna Kılıç, şöyle yanıt verdi:

“O tarihlerde parti binası alınması için herkes seferber olmuş durumdaydı. Bu nedenle parayı verdiğimiz anda makbuzun alınıp alınmamasının çok önemli olduğunu düşünmedim. Bağış makbuzlarını CHP İstanbul İl Teşkilatının daha sonra bana göndereceğini düşündüm. Bu nedenle vermiş olduğum para karşılığında herhangi bir makbuz veya belge almadım. Aynı şekilde arkadaşlarımdan istemiş olduğum bağış paraları karşılığında kendilerine bir makbuz veya belge vermedim. Bugüne kadar bağışı belgeleyen herhangi bir makbuz tarafıma iletilmedi.”

"SORUMLULUK İL BAŞKANLIĞINA AİTTİR" DEDİ

Kılıç, kendisinden somut olarak bağış yapmasını isteyen kimsenin olmadığını belirtti.

Kılıç, “Kampanyanın başlatılmasında ve paraların toplanmasında sorumluluk CHP İstanbul İI Başkanlığına aittir. Benim ve arkadaşlarımın yapmış olduğu 200 bin TL’lik bağışa ilişkin başkanlığı nezdinde herhangi bir kayıt olup olmadığını bilmiyorum” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

Kılıç’ın avukatları da görüntü kayıtlarının yasal olmayan şekilde elde edildiği gerekçesiyle müvekkilleri hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin 11 Mart'ta resen soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılıkça, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, sosyal medyada gündem olan para sayma görüntülerine ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Açıklamada, söz konusu görüntülerin, partinin il başkanlığı binasının alımıyla ilgili olduğu ve 2019 yılına ait oldukları bildirilmişti. Ayrıca görüntülerin aynı zamanda mal sahibinin avukatlık bürosundan olduğu belirtilmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "O görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var. Bu yaygara ile servis edilmesi... Bunu tabi birkaç meczubun 'buradan Ekrem'e ne sıçratır nasıl bir leke, iz bırakırız' anlayışıyla koca koca kanallarda bir yerinden 'Ekrem'e çamur sıçratma' çabası içinde oldular. Bunlar alıştığımız şeyler" açıklamasını yapmıştı.