Paraya boğulan havuz dolmadı

Üç yıl önce Binali Yıldırım’ın açılışını yaptığı Balıkesir Sındırgı Belediyesi’nin yüzme havuzu halen tamamlanmadı. AKP’li Sındırgı Belediyesi, yarım kalan yüzme havuzunun bitirilmesi için 8,4 milyon TL’lik yeni bir anlaşma yaptı.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP’nin yönetimindeki Balıkesir’in Sındırgı Belediyesi, 4 Aralık 2021 tarihinde toplu bir açılış töreni gerçekleştirdi. Dönemin AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın da katıldığı tören kapsamında yüzme havuzunu da içeren üç ayrı projenin açıldığı bildirildi.

Bu yüzme havuzunun yapımına 18 Eylül 2020 tarihinde, 3 milyon 234 bin TL harcama ile başlanmış, inşaatın tamamlanma tarihi ise ihale dosyalarında 28 Nisan 2021 olarak belirlenmişti.

Fakat üç yıl önce görkemli bir tören ile açıldığı açıklanan yüzme havuzunun halâ tamamlanmadığı açığa çıktı. Yüzme havuzunun henüz tüm imalatlar tamamlanmadan apar topar açıldığı, Sındırgı Belediyesi’nin 21 Kasım 2023’te gerçekleştirdiği ihale ile anlaşıldı.

Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü, 21 Kasım 2023’te, “Sındırgı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İkmal İnşaatı Tapımı” ihalesi düzenledi. İhale, 8 Aralık’ta sonuçlandı. İhale kapsamında yapılan harcamanın, belediyenin yaklaşık maliyet hesabının üzerinde olması dikkat çekti. Buna göre, AKP’li belediyenin 7 milyon 155 bin TL yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı ihale kapsamında imzalanan sözleşmenin bedeli, 8 milyon 444 bin TL oldu. İlk etapta 28 Nisan 2021 olarak duyurulan havuzun bitiş tarihi, ikmal ihalesinin sonuçlanmasının ardından ise 10 Nisan 2024 tarihine uzatıldı. Havuzun ilk etapta 3,2 milyon TL olarak açıklanan yapım maliyeti ise 3,6 kat artış ile 11,6 milyon TL'ye ulaştı.