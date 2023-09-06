Paris 2024 için ilk hedef Japonya'da şampiyonluk

Spor Servisi

VNL'de şampiyonluk yaşayan Filenin Sultanları’nın yeni hedefi Paris 2024 Olimpiyatı. Elemeler için Japonya'ya gidecek olan Filenin Sultanları'nın ilk rakibi 16 Eylül’de Porto Riko.

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performans Türkiye'nin olimpiyat biletini almasına yaradı. Olimpiyat Elemeleri için Japonya'ya gidecek olan Filenin Sultanları eleme maçları oynayacak. Eleme maçlarında başarılı olmasa bile dünya sırlamasında her türlü 1. sırada kalacak olan Sultanlar, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na gitmeyi garantiledi.

Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı grup aşamasında ev sahibi Japonya’nın yanı sıra Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile mücadele edecek. Karşılaşmalar, 16-24 Eylül 2023 tarihlerinde oynanacak. Elemelerde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde edecek.

Filenin Sultanları'nın kadrosunda smaçörlerde Tuğba Şenoğlu İvegin, Saliha Şahin, Meliha İsmaioğlu ve Ege Melisa yer aldı. Orta oyuncularda ise Yasemin Güveli, Ayçin Akyol ve Beyza Arıcı kadroda.