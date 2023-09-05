Tüm kadınların zaferi

Ulusal Kadın Voleybol Takımı’nın, CEV Avrupa Şampiyonası’nda Sırbistan’ı yenerek altın madalyanın sahibi olması coşkuyla kutlandı. Bu üstün başarı, eşitsizlik mücadelesi veren milyonlarca kadına ilham ve umut oldu.

İlayda KAYA

Türkiye, bir kez daha A Milli Kadın Voleybol Takımımızı alkışladı. Tarih yazan Filenin Sultanları, karşılaşma öncesinde kendilerini hedef alan gericilerin tüm söylemlerine karşın eve altın madalya ile döndü. Eski Milli Takım Antrenörü Reşat Yazıcıoğlu, başarının tesadüf olmadığını ve tüm gençlere ve kadınlara ilham veridklerini söylerken, Spor yazarı Caner Eler ise kadınların baskılara karşı direndiğini söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, dört ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Şampiyonası'nın Brüksel'deki finalinde, Sırbistan ile karşılaştı. Filenin Sultanları, yurttaşların desteğini arkasına alıp evinde gibi oynadı. Boskovic-Vargas düellosuna sahne olan karşılaşmanın kazananı ve şampiyonunu, son set belirledi. 15-13'lük skor, Türkiye'nin tarihi zaferini ilan etti. İki olimpiyattaki en iyi derecesi beşincilik olan; beş Dünya Şampiyonası'nda ise altıncılıktan yukarıya çıkamayan Sultanlar'ın zaferi ile Türkiye; takım sporlarında A Milli Takım seviyesinde en büyük başarısına üçüncü Avrupa finalinde ulaştı. Öte yandan resmi maçlardaki galibiyet serisini 15 maça çıkaran, en son 28 Haziran'da Japonya'ya yenilen Filenin Sultanları’ndan Melissa Vargas, finale 41 sayıyla damgasını vurdu ve en değerli oyuncu ‘MVP' seçildi.

YURDA DÖNDÜLER

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki maçın ardından dün sabah saatlerinde tarifeli uçakla Türkiye’ye gelen Filenin Sultanları, yurda döndü. avalimanında coşkulu kalabalık tarafından bando takımıyla karşılandı. Burada konuşan Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, hedefin olimpiyat olduğunu söyledi. Takım kaptanı Eda Erdem de “Tarih yazan ekibin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Avrupa Şampiyonası’ndan alnımızın akıyla çıktık. İlk günden beri çok inanmıştık. Saha içinde ve dışında çok iyi ekibe sahibiz, bunu da sahaya yansıttığımız zaman neler olabileceğini göstermiş olduk. Sırbistan’la yoğun duygularla geçen bir maç oldu. Sonunda 3-2 kazanmayı bildik. Ülkenin arkamızda birleştirdiğimizi görmek güç veriyor” diye konuştu. Sırbistan karşısında skorun 2-2’ye gelmesinin ardından maçı vermeyeceklerini kendi aralarında konuştuklarını da söyleyen Erdem, bir sonraki hedefin ise olimpiyatlar olduğunu kaydetti. A Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Danielle Santarelli de “Ülkeyi gururlandırabildiğimiz için mutluyuz” dedi.

TÜRKİYE “VOLEYBOL ÜKESİ” OLDU

Eski Milli Takım Antrenörü Reşat Yazıcıoğlu, BirGün’e yaptığı açıklamada başarının tesadüf olmadığını söyledi. Yazıcıoğlu, “Emeği geçen herkesle gurur duyuyorum. Göğsümüzü kabarttılar. VNL’deki performanslarına bakıldığında da ‘Geliyorum’ demeye başlanmıştı. Uzun yılların, büyük emeklerin sonucunu aldık. Herkesi kutluyorum. Kadromuz hem genç hem de her şekilde sahaya yakışıyor” dedi. Türkiye’nin ‘voleybol ülkesi’ olduğunu söyleyen Yazıcıoğlu, “2003’te bizim ilk Avrupa Finali oynamamızla birlikte o nesil büyüdü. Şimdi onun karşılığı alınıyor. Bu şampiyonluk ve dünyanın bir numarası olmamız bizi bu konuma yükseltti. Altyapımız çok güçlü, olaya katılan çocuk sayısı 10 binlerle ifade ediliyor. Oyuncu havuzu giderek genişliyor. Destekliyoruz. 7-8 yaşındaki çocuklar salonlara giriyor ve kitle giderek artacak” diye konuştu.

BASKIYA KARŞI BİTMEYEN DİRENİŞ

Spor dergisi olan Socrates’in Genel Yayın Yönetmeni Caner Eler de şampiyonluğa ilişkin BirGün’e şunları söyledi: “Daha önce A Milli takım düzeyinde hiç şampiyonluk almamıştık. Avrupa şampiyonluğu prestij olarak çok başka bir noktada. Kolay yoldan elde edilen bir başarı yok bu da çok kıymetli. Olayın bir de çok başka bir boyutu da var. Türkiye herhangi bir kadınlar voleybolu şampiyonluğunu kazanan bir ülke değil. Yıllardır toplumsal olarak kadınların haklarında büyük baskılar yaratıldı. Bu takım da maç öncesi bu baskılarla karşı karşıya kaldı. Sistematik bir şiddetle yüz yüze geldiler. Simgesel de bir başarı bu. Kadınlara erkeklere oranla daha az imkân verilse bile kadınlar bunun altından alnının akıyla çıkıyor. Dayanıklılık konusunda da üstün bir yere sahipler ve bunu da gösterdiler. Farklı cinsel yönelimlerin olduğu, kapsayıcı, eşitleyici, herkesin mutlu olduğu bir zemin oluşturdular. Özlediğimiz, aynı şemsiye altında buluşan bir takım.”

YİNE VOLEYBOL

2000’li yıllardan itibaren adeta sınıf atlayan Türk voleybolu, 2023’ü de boş geçmedi. Filede kulüplerimizin 27 uluslararası kupası bulunuyor. Basketbolda 13, futbolda ise 2.

DÜNYADAN DESTEK YAĞDI

Şampiyonluğun ardından Filenin Sultanları’na destek mesajları yağdı. Galatasaray Düşünce Derneği, Karakurt ile ilgili nefret söylemine tepki göstererek, “İnsanları milletleri, dilleri, dinleri, cinsiyetleri ve cinsel eğilimleri üzerinden ötekileştirmek nefret suçudur. Ebrar’a sesi çıkan azınlığın saldırıları kabul edilemez. Sporcumuzun yanındayız" dedi.

ZAFER DÜNYA BASININDA

Kadınların başarısı tüm dünyada coşkuyla karşılandı.

• VOLLEYNEWS: "Tarihinde ilk kez Türkiye, Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı çekişmeli geçen finalde Sırbistan'ı yendi. İstanbul'un bir şubesi gibi görünen Brüksel'de iki buçuk saatten fazla süren yorucu mücadelenin ardından Türkiye, beşinci sette skoru 10-12'ye getirdi ve liderliğini korudu."

• WORLDOFVOLLEY: "Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın heyecan dolu final maçında Türkiye, Brüksel'de Sırbistan'a karşı 3-2'lik bir galibiyet elde etti. Böylece prestijli Avrupa Şampiyonu unvanını elde etti. Türkiye 15-13 galibiyet gelerek Avrupa şampiyonluğunu perçinledi. Maçın yıldızı Melissa Vargas, 41 sayı kaydetti."

EN POLİTİK MAÇ

Daha önce pek çok kez kadınları hedef alan AKP’ye yakınlığıyla bilinen İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi Başkanı İhsan Şenocak, Filenin Sultanları’nın kazandığı tarihi başarıyı da hazmedemedi. Şenocak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bayrağımızın renginde ceddimiz Alparslan’dan Hüdavendigar’a bütün şehitlerin kanı var. Bayrak bize ne için yaşayıp, hangi gaye uğrunda öleceğimizi hatırlatır. LGBT’cinin üzerinde olması şeref değil, zillettir." Tarihi başarıya bir gerici isimden daha saldırı geldi. Daha önce üniversiteler için "fuhuş yuvası" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu da hedefe aldı. Sofuoğlu şunları söyledi: "Hani sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olması önemliydi? Lezbiyenlik ahlaklılık mıdır? Yavrularımızı tehdit eden lezbiyenliğe bulaşmış bu kupayı reddediyorum." Öte yandan büyük karşılaşma sonrası AKP’ye yakınlığıyla bilinen bir grup, günlerdir süren ‘Abdulhamid’ tartışmaları üzerinden Ebrar Karakurt’u hedef göstermeye devam ediyor. Milli voleybolcu Ebrar Karakurt’u hedef gösteren Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları’na ilişkin yaptığı ‘tebrik’ paylaşımında, "Ebrar konusunda tek geri adımımız yoktur biline…" ifadelerini kullandı. Maçta Abdulhamid Denge isimli Twitter kullanıcısı Karakurt’a "Müslüman Türkler olarak sana tahammül ediyoruz" diye seslenmiş, Karakurt ise "Boş yapma Abdulhamid" yanıtını vermişti.