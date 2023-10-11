Parti yönetimi değişiyor

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin isminin, eş genel başkanlarının ve yönetiminin yenileneceği kongre bu hafta pazar günü gerçekleştirilecek. Kongrenin ardından YSP’nin Meclis grup yönetimi de değişecek.

BirGün / ANKARA

Hakkında açılan kapatma davası nedeniyle aktif siyasetten çekilen HDP’nin yerine geçen Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (YSP) Olağan Kongresi 15 Ekim Pazar günü Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda toplanacak.

YENİ PROGRAM

Seçimlerin tamamlanmasının ardından özeleştiri sürecine giren ve kapatma davasını da dikkate alarak YSP’ye taşınma kararı alan HDP yönetiminin kongre öncesi Mutabakat Komisyonu tarafından yürütülen hazırlıkları tamamlanma aşamasına geldi. Edinilen bilgiye göre komisyonun öncelikli gündem maddeleri, partinin yeni ismi, eş genel başkanları, programı oldu. YSP programının güncel koşullara uygun olmadığı tespiti ile yola çıkan parti kurmayları, yeni program çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni partinin eş genel başkanları olarak YSP Milletvekilleri Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan’ın isimleri öne çıkıyor ancak kesin karar mutabakat komisyonunun son toplantısında verilecek. Hakkında kapatma davası açılması üzerine fesih kararı alan DEHAP’ın da genel başkanlığını yapan Bakırhan'ın parti tabanı tarafından "simge isim" olarak kabul edilmesi nedeniyle eş genel başkanlığa getirilmesinin istendiği bildirildi. Hatimoğulları Oruç'un isminin ise sahadaki aktif çalışmaları nedeniyle öne çıktığı kaydedildi.

İSİM NETLEŞİYOR

Yeni partinin yeni ismi de bir diğer tartışma konusu oldu. Parti yönetiminin, cezaevlerindeki siyasetçiler tarafından önerilen Demokratik Halklar Partisi’ne (DHP) daha sıcak baktığı, diğer alternatif ismin ise HEDEP olduğu bildirildi.

YSP’nin parti yönetimi ile birlikte Meclis yönetimi de yenilenecek. Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç’un yürüttüğü grup başkanvekilliği görevine yeni isimlerin gelmesi bekleniyor. Partinin mevcut eş genel başkan yardımcıları ya da sözcülerinden ikisinin bu göreve getirileceği bildirildi. İsim konusunun ise kurultay sonrasında parti kurulları tarafından karar verileceği ifade edildi.