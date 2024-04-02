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Partiler ile bağımsız adayların en yüksek oy oranına ulaştığı ilçeler belli oldu

Pazar günü yapılan yerel seçimde pek çok 'ilk' yaşanırken 3'tan fazla ilçe belediye başkanlığı kazanan partiler ile bağımsız adayların en yüksek oy oranına ulaştığı ilçeler de belli oldu. Buna göre DEM Parti Lice'de, AKP Tillo'da, CHP Urla'da, MHP Özvatan'da, YRP Yalıhüyük'de, İYİ Parti Gelendost'ta, BBP ise Şarkışla'da en yüksek oyu aldı.

Yerel Seçim 2024
  • 02.04.2024 10:56
  • Giriş: 02.04.2024 10:56
  • Güncelleme: 02.04.2024 11:31
Kaynak: AA
Partiler ile bağımsız adayların en yüksek oy oranına ulaştığı ilçeler belli oldu
Fotoğraf: AA

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partilerin ve bağımsız adayların en yüksek oy aldığı bölgelere belli oldu.

Buna göre, DEM Parti belediye başkanlığı seçiminde Diyarbakır Lice'de 86,08'lik, CHP ise Urla'da yüzde 70,52'lik oy oranına ulaştı.

AKP'nin ise en yüksek oy aldığı yer Siirtt'in Tillo ilçesi oldu. AKP, Tillo'da belediye başkanlığı seçiminde yüzde 76,81'lik, MHP ise Kayseri Özvatan'da 70,14'lük oy aldı.

Konya Yalıhüyük Yeniden Refah Partisi'nin (YRP), Isparta Gelendost İYİ Parti'nin, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas Şarkışla ise BBP'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığını en yüksek oy oranıyla kazandığı ilçeler oldu.

Üçten fazla ilçe belediye başkanlığı kazanan partiler ile bağımsız adayların en yüksek oy oranına ulaştığı ilçeler şöyle:

Parti adı                  Adı-Soyadı                   İl/İlçe              Oy sayısı                  Oy oranı

AKP                        İdham Aydın            Siirt/Tillo             861                         %76,81

AKP              Hüseyin Sinan Acar      Yalova/Termal        1.359                     %75,71

AKP                        Yusuf Yalçuva       Ordu/Kumru         12.924                    %73,88

CHP                        Selçuk Balkan          İzmir/Urla              32.261                    %70,52

CHP                        Mesut Kösedağı     İstanbul/Kadıköy    212.961                   %68,78

CHP          Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu İstanbul/Bakırköy    88.572                    %67,72

MHP                        Halit Demir         Kayseri/Özvatan     1.997                       %70,14

MHP                        Yaşar İbaş        Giresun/Yağlıdere     2.899                      %66,69

MHP                       Mehmet Eroğlu    Nevşehir/Acıgöl      2.434                     %66,27

DEM Parti             Dilek Diyar Özer        Diyarbakır/Lice     11.169                     %86,08

DEM Parti           Şadiye Kırmızıgül    Hakkari/Yüksekova  28.352                     %78,75

DEM Parti      Gülbin Şahin Dağhan      Mardin/Nusaybin    36.934                   %75,38

YRP                    Mehmet Ali Yılmaz     Konya/Yalıhüyük     779                     %59,51

YRP                   Sezai Çelikten              Sivas/Gemerek      3.854                    %58,91

YRP                  Muhammet Septioğlu       Elazığ/Palu        3.077                    %58,78

İYİ Parti             Mustafa Özmen             Isparta/Gelendost    1.902                    %56,98

İYİ Parti               Atilla Öztürk                Çanakkale/Lapseki    5.721                   %56,66

İYİ Parti                Osman Koç                   Kayseri/Tomarza     7.491                   %54,61

BBP                  Kasım Gültekin                 Sivas/Şarkışla        6.687                %55,47

BBP                    Fatih Kök                   Erzincan/Refahiye     1.252                   %54,06

BBP                  Mehmet Vardar               Konya/Halkapınar    1.528               %52,84

Bağımsız            Sadık Sefer                    Konya/Hüyük              5.403                %53,13

Bağımsız           Adem Ceylan                  Ankara/Çamlıdere        4.846              %49,56

Bağımsız         Hüseyin Dündar               Samsun/Çarşamba       35.440           %42,96

En düşük oy oranıyla kazanılan ilçe belediyesi Bahçesaray

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en düşük oy oranıyla kazanılan ilçe belediyesi ise Van'ın Bahçesaray ilçesi oldu. DEM Parti adayı, Bahçesaray'da yüzde 21,33'lük oy oranıyla belediye başkanı seçildi.

En düşük oy oranıyla kazanılan 3 ilçe belediyesi şöyle:

Parti adı                Adı-Soyadı                    İl/İlçe                            Oy sayısı           Oy oranı 

AKP         Şehmus Karamehmetoğlu     Diyarbakır/Çermik         6.075              %25,66

Bağımsız           Mahmut Dal                  Adana/Saimbeyli            2.071              %23,72

DEM Parti        Ayvaz Hazir                    Van/Bahçesaray             1.166                %21,33

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