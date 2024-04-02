Partiler ile bağımsız adayların en yüksek oy oranına ulaştığı ilçeler belli oldu

Pazar günü yapılan yerel seçimde pek çok 'ilk' yaşanırken 3'tan fazla ilçe belediye başkanlığı kazanan partiler ile bağımsız adayların en yüksek oy oranına ulaştığı ilçeler de belli oldu. Buna göre DEM Parti Lice'de, AKP Tillo'da, CHP Urla'da, MHP Özvatan'da, YRP Yalıhüyük'de, İYİ Parti Gelendost'ta, BBP ise Şarkışla'da en yüksek oyu aldı.

Yerel Seçim 2024 02.04.2024 10:56 Giriş: 02.04.2024 10:56

Güncelleme: 02.04.2024 11:31 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA